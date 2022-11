Entsetzen in Kiel nach queerfeindlicher Attacke

Heute, 05:32h, noch kein Kommentar

Man prüfe auch Homophobie als ein mögliches Tatmotiv, hieß es am Samstag noch vage in der ersten Pressemitteilung der Polizei über die Gewalttat in Kiel (queer.de berichtete). Nun wurden mehr Details über die Messerattacke bekannt, die sich am frühen Samstagmorgen gegen 1.30 Uhr vor dem Lokal "Mum & Dad" am Ziegelteich ereignete. Alles deutet auf ein queerfeindliches Motiv der unbekannten Täter.



Wie Zeug*innen des Vorfalls berichteten, wurde zunächst ein männlicher Gast vor der Bar wegen seiner lackierten Fingernägel aus einem Auto heraus mit homophoben Sprüchen angepöbelt und bedroht. Als weitere Gäste dem Bedrängten zur Hilfe eilten, stiegen die Täter aus dem Auto aus, und es kam zu einem Handgemenge. Mindestens einer der Angreifer setzte dabei ein Messer als Waffe ein. Ein Gast des "Mum & Dad" musste mit offenbar lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden. Zum Zustand des Mannes ist bislang nichts bekannt. Zwei weitere Opfer erlitten leichte Schnittverletzungen, ein vierter Gast wurde durch einen Faustschlag verletzt.

Die Angreifer rasten mit dem Auto davon

Es sei alles rasend schnell gegangen, berichteten die Zeug*innen. Die Angreifer sprangen wieder ins Auto und flüchteten mit hoher Geschwindigkeit. Obwohl Teile des Kennzeichens und der Autotyp bekannt sind, blieb eine Fahndung nach dem Wagen und den Tätern bisher erfolglos. Die Polizei will sich am Montag zum Stand der Ermittlungen äußern.

Das "Mum & Dad" zeigte sich in einem Instagram-Post "tief bestürzt" über die queerfeindliche Attacke. "Wir wissen überhaupt nicht, was wir sagen sollen. Das ist einfach so krass", schrieb das Kneipenteam. "Es ist real. Es passiert täglich. Es passiert vor unserer Haustür. Es ist abstoßend. Jegliche Anfeindungen gegenüber LGBTQIA*, sei es psychisch als auch physisch, verurteilen wir zutiefst."



Erste Reaktionen aus der Politik



Die Tat sei "abscheulich", schrieb der aus Schleswig-Holstein stammende grüne Europaparlamentarier Rasmus Andresen auf Twitter. "Meine Gedanken sind bei den Opfern. In diesem Jahr finden immer mehr homo- oder transphobe Übergriffe statt. Menschen werden aufgrund ihres Aussehens oder ihrer Identität verletzt oder ermordet. Wo bleibt der gesellschaftliche Aufschrei?"



Auch der FDP-Kreisvorsitzende Dennys Bornhöft nannte den Angriff "abscheulich". Menschenhass treffe die Begrifflichkeit wohl besser als Homophobie, schrieb der Lokalpolitiker auf Twitter. "Wovor sollte jemand derart 'Angst' haben, dass bunte Fingernägel jemanden dazu nötigen, einen Menschen abstechen zu wollen? Widerliche Typen, die Widerliches getan haben. Alles Gute den Opfern."



"Ich hoffe sehr, dass dies ein schrecklicher Einzelfall bleibt", sagte der neue Landesvorsitzende der Grünen, Gazi Freitag, gegenüber den "Kieler Nachrichten" (Bezahlartikel). Allerdings habe er das Gefühl, dass Homofeindlichkeit in Deutschland zunehme. "Ich trage selbst lackierte Fingernägel und fühle mich bislang sicher", so Freitag, der mit seiner Familie nicht weit vom Tatort entfernt wohnt. "Die Menschen in Kiel sollen auch in Zukunft so leben können, wie sie es möchten." (cw)