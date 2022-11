Nürnberg: MKM + PARTNER sucht Rechtsanwaltsfachangestelle*r (m/w/d)

Heute, 10:00h, noch kein Kommentar

Rechtsanwaltsfachangestelle*r (m/w/d) für unser tolles Büro über den Dächern von Nürnberg gesucht (Voll- oder Teilzeit)



Wir sind die MKM + PARTNER Mörtel Krecichwost Märtin Rechtsanwälte PartmbB – Alles, nur keine gewöhnliche Kanzlei.



Idealerweise lieben Sie Ihren Beruf und haben Ihre Ausbildung zum bzw. zur Rechtsanwaltsfachangestellten erfolgreich abgeschlossen, egal ob gestern oder vor 20 Jahren. Sie sind absolut zuverlässig, loyal und präzise, arbeiten selbstständig und möchten dennoch auf Teamwork nicht verzichten.



Sie wollen sich täglich auf Ihre Arbeit freuen und beim Gedanken an den Job gute Laune haben? Sehr gut, wir auch!



Unser Ziel, eine bestmögliche und hochspezialisierte Beratung für große und kleine Unternehmen zu allen Fragen des Wirtschaftsrechts zu bieten, insbesondere zum Handels- und Gesellschaftsrecht, dem IT-Recht, dem privaten Baurecht, dem gewerblichen Rechtsschutz und dem Datenschutzrecht, erreichen wir nur gemeinsam. Wir wünschen uns Kolleginnen und Kollegen, für die Loyalität, Freundlichkeit, Kollegialität und soziale Kompetenz keine leeren Phrasen sind.



Bei MKM betreten Sie morgens freundliche, helle Räume mit modernster Ausstattung. Die Verkehrsanbindung ist optimal. Wir leben eine echte work-life-balance, eine open-door-policy und wahren gegenseitigen Respekt auf allen Ebenen. Eine große Auswahl an Getränken, sowie frisches Obst und Nervennahrung stehen unseren Mitarbeiter*innen stets kostenlos zur Verfügung. Wir sind sicher, dies trägt ebenfalls zu einem Arbeitsklima bei, wie wir es uns wünschen. Was wir sonst noch für unsere Mitarbeiter*innen tun: eine betriebliche Altersvorsorge, die aktive Förderung von Fortbildungen, Bike-Leasing – und nicht zuletzt das Gefühl, bei sehr abwechslungsreichen Aufgaben immer einen entscheidenden Beitrag innerhalb unseres Teams zu leisten.



Was sind Ihre Aufgaben:



● Bearbeiten des Posteingangs und -ausgangs

● Telefonie mit Mandanten, Gerichten, usw.,

● das Erstellen von Korrespondenz, eigenständig oder nach Diktat,

● das Wiedervorlage- und Fristmanagement,

● die Aktenanlage und -führung, einschließlich des Aktenkontos

● Abrechnungen nach RVG oder Aufwand,

● selbstständige Forderungsbeitreibung, einschließlich Zwangsvollstreckung,

● klassische Sekretariats- und Verwaltungsarbeiten,

● die Vorbereitung von Terminen sowie der Empfang und die gelegentliche Bewirtung von Mandanten und Gästen.



Was sollten Sie im Gepäck haben:



● eine erfolgreich abgeschlossene Ausbildung zur/zum Rechtsanwaltsfachangestellten / Rechtsfachwirt (m/w/d),

● idealerweise (aber nicht zwingend) 1-2 Jahre Berufserfahrung in vergleichbarer Position, bestenfalls in einer Rechtsanwaltskanzlei,

● fundierte Kenntnisse im RVG,

● wünschenswert, aber nicht zwingend, wären Kenntnisse in DATEV AnwaltPro,

● sicherer Umgang mit Microsoft Office,

● Selbstsicherheit und Sorgfalt, höfliche Umgangsformen,

● eine gehörige Portion Optimismus, meistens gute Laune, Offenheit und Spaß bei der Arbeit!



Sie sehen sich schon in unserem Team? Dann schicken Sie bitte Ihre Bewerbung, bestehend aus Anschreiben, aktuellem Lebenslauf und Zeugnissen, an . Ihre Ansprechpartnerin ist Frau Secil Anil.



Entscheiden Sie sich für die richtige Zukunft – lernen Sie uns kennen! Lesen Sie auch hier was Kolleginnen und Kollegen über MKM + PARTNER und über MKM Datenschutz auf Kununu sagen.