Bisexueller Rugby-Spieler seit über einer Woche vermisst

Der 24-jährige Rugbyprofi Levi Davis wird seit mehr als einer Woche vermisst. Das teilte sein früherer Verein Bath Rugby am Sonntag mit. Demnach sei der Spieler zuletzt am 29. Oktober in einer Kneipe in Spanien, dem Old Irish Pub in Barcelona, gesichtet worden.



Davis hatte mehrere Jahre für Bath Rugby gespielt. Zuletzt war er für den Zweitligisten Worthing RFC aktiv.



Der frühere englische Nationalspieler Tom Varndell appellierte an die Öffentlichkeit, Hinweise zu geben: "Wenn jemand in den letzten beiden Wochen Levi Davis gesehen oder von ihm gehört hat, schreibt mir bitte eine Nachricht", so der Sportler am Wochenende auf Twitter. In einem weiteren Tweet vom Montag bedankte er sich für die große Unterstützung und bat auch darum, sich bei Bedarf an die Polizei der Grafschaft West Midlands zu wenden.



Mutter berichtet von Depressionen bei Davis



Julie Davis, die Mutter des vermissten Rugbyspielers, erklärte gegenüber dem Boulevardblatt "Daily Mail", dass ihr Sohn mit Depressionen kämpfe. Zuletzt sei es schlecht gelaufen: Er habe sich etwa eine weitere Sportverletzung zugezogen, brauche eine Operation und stehe zudem gegenwärtig ohne Verein dar. Außerdem habe er finanzielle Probleme und habe beklagt, dass er seine ganze Karriere hindurch Rassismus in der Rugbywelt erfahren habe.

Levi Davis war neben seiner sportlichen Karriere auch als Reality-Teilnehmer bekannt: Er hatte 2019 mit anderen Rugbyspielern an der britischen Realityshow "Celebrity X Factor" teilgenommen und den fünften Platz belegt. Bei der Talentshow schalteten im Schnitt fünf Millionen Zusehende ein. 2020 war er auch bei der Datingshow "Celebs Go Dating" dabei.



Im selben Jahr outete er sich auch als bisexuell (queer.de berichtete). Damals erzählte er, er habe seine sexuelle Orientierung per WhatsApp-Gruppenchat bei Teamkollegen seiner Mannschaft in Bath mitgeteilt. (dk)