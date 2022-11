Maura Healey als erste lesbische Frau zur Gouverneurin gewählt

Zgreenblatt / wikipedia) Maura Healey ist die bisherige Generalstaatsanwältin von Massachusetts (Bild:

Die US-Demokratin Maura Healey ist als erste offen homosexuelle Frau in der Geschichte des Landes zur Gouverneurin gewählt worden. Die 51-Jährige gewann bei den Kongress- und Gouverneurswahlen am Dienstag nach Angaben von US-Sendern im Bundesstaat Massachusetts gegen den Republikaner Geoff Diehl.



Bislang wird der Bundesstaat im Nordosten der USA von dem moderaten Republikaner Charlie Baker regiert, der sich nicht um eine weitere Amtszeit beworben hat. Healey, die bisherige Generalstaatsanwältin von Massachusetts, wird damit die dritte offen lebende LGBTI-Person, die einen US-Bundesstaat regiert – nach der bisexuellen Kate Brown in Oregon und dem schwulen Jared Polis in Colorado.

Weitere Ergebnisse der Midterms

Bei den sogenannten Midterms wurden am Dienstag in den USA das gesamte Repräsentantenhaus, ein Drittel des Senats sowie die Gouverneur*innen von 36 der 50 US-Bundesstaaten gewählt.



Neben Massachusetts haben die Demokraten auch in einem weiteren Bundesstaat das Gouverneursamt von den Republikanern zurückerobert: In Maryland wird der Autor Wes Moore der erste Schwarze Regierungschef.



Im Bundesstaat Arkansas wurde die frühere Sprecherin von Ex-Präsident Donald Trump, Sarah Huckabee Sanders, zur Gouverneurin gewählt. Die 40-jährige Republikanerin setzte sich laut US-Sendern gegen den Demokraten Chris Jones durch. Ihr Vater Mike Huckabee war von 1996 bis 2007 Gouverneur von Arkansas.

Lesbische Demokratin vertritt Vermont im Kongress

Nach mehr als 230 Jahren schickt auch der letzte US-Bundesstaat eine Frau in den US-Kongress. Die Wähler*innen in Vermont entschieden sich bei der US-Zwischenwahl am Dienstag nach Angaben der Nachrichtenagentur AP und mehreren TV-Sendern, die Demokratin Becca Balint ins Abgeordnetenhaus zu schicken. Vermont im Nordosten der USA mit seinen nur rund 650.000 Einwohner*innen ist eigentlich als liberal bekannt, war aber demnach der letzte Bundesstaat ohne eine Frau im Repräsentantenhaus oder im Senat in Washington. Zudem ist die 54-jährige Balint die erste offen homosexuelle Abgeordnete aus ihrem Staat. (cw/AFP/dpa)



