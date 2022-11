Außenminister nach homophoben Äußerungen gefeuert

Jenis av Rana ist seit 1994 Parlamentsabgeordneter und wurde 2019 zum Außen- und Kulturminister ernannt (Bild: Karl R. Lilliendahl / wikipedia

Der färöische Außenminister Jenis av Rana ist am Dienstag nach einem homosexuellenfeindlichen Kommentar entlassen worden. Der Grund: Der langjährige Chef der christlich-konservativen Zentrumspartei hatte im Oktober im Vorfeld der Parlamentswahlen in Dänemark erklärt, er können den Chef der dänischen Konservativen, den offen schwulen Politiker Søren Pape Poulsen, wegen seiner sexuellen Orientierung nicht als dänischen Ministerpräsidenten unterstützen.



Wörtlich hatte av Rana in einem Radiointerview gesagt: "Das steht außer Frage: Als sogenannter Homosexueller zu leben, widerspricht sowohl meinen Werten als auch jenen, die meiner Partei und wohl auch dem färöischen Volk wichtig sind."



Die Färöer-Inseln sind ein autonomer Bestandteil des Königreichs Dänemark und stellen zwei der 179 Abgeordneten im Folketing von Kopenhagen. Aus den Parlamentswahlen gingen am 1. November aber nicht die Konservativen, sondern die Sozialdemokraten unter Ministerpräsidentin Mette Frederiksen hervor.

Jenis av Rana ist ein Wiederholungstäter

Die Kommentare des Außenministers führten zu einem Aufschrei auf den Färöer-Inseln. Der färöische Regierungschef Bárdur á Steig Nielsen von den liberalen Unionisten erklärte, er habe keine Toleranz mehr für die Ausfälle von av Rana. Der christlich-konservative Politiker war bereits zuvor durch queerfeindliche Aussagen aufgefallen. 2010 weigerte er sich etwa, an einem vom Anwaltsverband organisierten Abendessen mit der damaligen isländischen Premierministerin Jóhanna Sigurdardóttir teilzunehmen. Der Grund: Die Politikerin ist offen lesbisch. Damals sagte er, ihr Leben entspreche nicht den Vorgaben der Bibel. Zuletzt machte er auch Stimmung gegen die von der Regierung beschlossenen rechtlichen Gleichstellung von Regenbogenfamilien mit anderen Familien.



Die Färöer bestehen aus 18 Inseln im Nordatlantik, auf denen 53.000 Einwohner*innen leben. Als letztes Land in Nordeuropa öffnete die Inselgruppe 2016 die Ehe für gleichgeschlechtliche Paare (queer.de berichtete). (dk)