Auch cis Heteros können Opfer von Queerfeindlichkeit werden

Regenbogen-Streifenwagen der Polizei Schleswig-Holstein am Montag bei der Mahnwache in Kiel (Bild: Sven Krumbeck / twitter

Die queerfeindliche Messerattacke vor dem Lokal "Mum & Dad" am vergangenen Wochenende in Kiel hat nicht nur in der Hansestadt viele Menschen aufgewühlt. Dass sich rund 800 Leute am Montagabend am Tatort zu einer Mahnwache versammelten, war ein wichtiges Zeichen der Solidarität, mit dem queere Menschen in Deutschland kaum noch rechnen. Die Polizei Schleswig-Holstein kam sogar mit einem Regenbogen-Streifenwagen zu der bewegenden Kundgebung am Ziegelteich.



Doch nur einen Tag später schafft es die Kieler Polizei, das Vertrauen von LGBTI in ihre Ermittlungsarbeit schon wieder nachhaltig zu beschädigen. Gegenüber mehreren Medien – darunter "Out in Lübeck" – weigerte sich Polizeisprecher Matthias Arends, von einer "homophoben Straftat" zu sprechen, und will keinen Zusammenhang der blutigen Messerattacke mit Queerfeindlichkeit erkennen. Seine Begründung: Alle Opfer seien schließlich heterosexuell.

Auch cis Heteros werden als queer wahrgenommen

So naiv kann doch niemand sein! Natürlich können auch cis Heteros queerfeindliche Gewalt erfahren, wenn sie als queer wahrgenommen werden. In Kiel wurde ein junger Mann allein deshalb beleidigt, bedroht und niedergestochen, weil er seine Fingernägel bunt lackierte – sprich: weil er aus überholten Geschlechterrollen ausbrach und dem Bild, wie "richtige" Männer angeblich auszusehen und sich zu verhalten haben, nicht entsprach. Ebenso wie Lesben, Schwule, Bisexuelle, Trans und Inter nicht in das heterosexistische Weltbild queerfeindlicher Täter*innen passen.



Hinzu kommt: Nach bisherigem Stand der Ermittlungen sollen die pöbelnden Angreifer sich ja sogar daran gestört und es ausgesprochen haben, dass der Mann mit den bunten Fingernägeln angeblich schwul sei. Obwohl er dies verneinte, stachen sie zu.

Wer Hasskriminalität bekämpfen will, muss Motivationen erkennen und benennen können. Vielleicht sollte Schleswig-Holsteins Regenbogen-Streifenwagen vor der nächsten Mahnwache mal besser beim Kieler Polizeipräsidium vorbeifahren. In der Pressestelle ist noch einiges an Aufklärungsarbeit zu tun.