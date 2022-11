Ski-Star Breezy Johnson outet sich als bi

Breezy Johnson gehört auch diese Saison wieder zu den großen Hoffnungen des amerikanischen Skiteams (Bild: Twitter / Breezy Johnson

Die amerikanische Skirennläuferin Breezy Johnson hat sich vor dem Start der neuen Wintersaison geoutet. "Also, ich bin bisexuell. Vor dem Saisonstart wollte ich offen sagen, wer ich bin", erklärte die 26-Jährige, die in der letzten Saison drei Mal bei Abfahrtsrennen die Silbermedaille gewinnen konnte. Am Saisonende belegte sie den vierten Platz im Abfahrts-Weltcup.



Sie wolle mit ihrem Coming-out ein Vorbild für all jene queere Menschen sei, "die sich ein wenig anders fühlen und jemanden wie sie im Spitzensport sehen wollen", so Johnson in ihrer sehr persönlichen Botschaft. "Wir sind out, wir sind normal und wir können alles tun, was wir wollen", schrieb die Rennläuferin. All den Internet-Trollen gab sie zudem die Botschaft: "Hass besiegt nicht die Liebe." Außerdem erklärte sie: "An alle Leute, die nicht wissen, von was ich rede: Geht zu Google, wenn ihr etwas herausfinden wollt."



Für ihren Eintrag erhielt Johnson viel Zustimmung. Der US-Skiverband schrieb etwa: "Always Breezy!" (ihr Vorname bedeutet auf Englisch unter anderem "unbeschwert" oder "heiter"). Viele ihrer alpinen Kolleginnen kommentierten das Coming-out: "Sei immer du selbst. Ich bin stolz auf dich, dass du so ehrlich zu dir selbst bist", schrieb etwa die mehrfache Weltcupsiegerin Lindsey Vonn. "Liebe ist Liebe", ergänzte die zweifache Olympiasiegerin Mikaela Shiffrin. "Ich bin so stolz auf dich, Breezy", kommentierte Nina O'Brien. US-Skilangläuferin Julia Kern erklärte: "Ich bin stolz auf dich, dass du uns das mitgeteilt hast. Ich kann es nicht erwarten, dir bei Erfolgen in dieser Saison zuzuschauen."

Im Skisport haben sich bereits mehrere Athlet*innen geoutet. Der bekannteste ist wohl Freestyle-Skifahrer Gus Kenworthy, der 2015 erstmals über seine Homosexualität sprach (queer.de berichtete). Der olympische Silbermedaillengewinner ist inzwischen auch als Schauspieler aktiv ("American Horror Story"). (dk)