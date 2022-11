Wiesbaden: acáo GmbH sucht Einkauf & Supply Chain Management (m/w/d) in Vollzeit

Heute, 10:00h, noch kein Kommentar

WIR SIND ACÁO



Unsere junge Firma besteht aus 12 smarten, kreativen und motivierten Köpfen, die als Innovationsschmiede für Lebensmittel eng mit dm und Rossmann zusammenarbeiten. Unsere Food- und Beverage-Produkte sind bio, vegan und natürlich verdammt lecker. Unser Sortiment umfasst neben den Getränken acáo Original, acáo Mate (acao.de), Possibilitea Eistee und BIO ISO auch Food-Brands wie die Körner Manufaktur und ist deutschlandweit in den größten Drogerieketten erhältlich. Viele weitere Produkte sind in der Entwicklung und werden in den nächsten Monaten gelaunched.



Daher suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt in unserem Büro in der Wiesbadener Innenstadt Unterstützung im



Einkauf und Supply Chain Management (m/w/d) in Vollzeit .



Die Position ist unbefristet.



DEIN AUFGABENGEBIET



Um unser schnell wachsendes Produktportfolio auch in diesen turbulenten Zeiten immer pünktlich in perfekter Qualität zu produzieren, benötigen wir Unterstützung insbesondere in den folgenden Aufgabenbereichen:



● Laufenden Produktions-Mengenplanung

● Einkauf, Produktionsplanung, Produktionsnachbereitung

● Forecast-Management

● Lieferanten-Recherche

● Laufende Optimierung der Einkaufskonditionen



DU BRINGST MIT



● Gerne auch Quer-Einstieg aus einer erfolgreich abgeschlossenen Berufsausbildung oder einem abgeschlossenen Studium

● Geschick in der Organisation und dem Management von komplexen Projekten, mit vielen Beteiligten Parteien

● (Sehr-) Gute Excel-Kenntnisse

● Proaktive Einsatzbereitschaft und Stressresistenz, auch unter Zeitdruck

● Selbstbewusstes, professionelles Auftreten, auch am Telefon

● Sicherer Umgang mit MS Office und E-Mail-Programmen

● Klare, professionelle Kommunikation in Wort und Schrift

● Teamfähigkeit sowie Zuverlässigkeit



WIR BIETEN DIR



● Verantwortungsvolle Aufgaben in einem motivierten, leistungsfähigen Team mit spannenden Produkten

● Ein zentral gelegenes Büro in der Wiesbadener Innenstadt

● Kaffee-Flat an der Bürointernen Rocket Kaffeemaschine

● Zuschuss zu einem JobRad

● Zuschuss zu einer Fitness-First Mitgliedschaft

● Zuschuss zur betrieblichen Altersvorsorge

● Persönliche und umfassende Einarbeitung



Bitte sende uns eine aussagekräftige Bewerbung und sag uns, warum du perfekt zu uns passt. Wir nehmen ausschließlich Bewerbungen im PDF-Format an.



acáo GmbH, Schützenhofstr. 3, 65183 Wiesbaden

, z.H. Florens Knorr