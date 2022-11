LSU kritisiert CDU-Forderung nach Genderverbot

Heute, 05:51h,

Die CDU-Fraktion in Thüringen hat einen Antrag in den Landtag eingebracht, mit dem sie geschlechtergerechte Sprache an staatlichen Einrichtungen untersagen will. Das Papier mit dem Titel "Gendern? Nein Danke! Regeln der deutschen Sprache einhalten – keine politisch motivierte Verfremdung der Sprache!" soll am Donnerstagnachmittag im Parlament behandelt werden.



Überraschend deutlich haben die Lesben und Schwulen in der Union die Verbotsfantasie ihrer Partei kritisiert: "Gendersensible Sprache schlicht zu verbieten ist keine Politik von Maß und Mitte", erklärte dazu LSU-Bundeschef Alexander Vogt in einer Stellungnahme. "Das käme einem Maulkorb gleich und das kann in meinen Augen kein christdemokratischer Standpunkt sein."



Alexander Vogt führt seit 2010 die Lesben und Schwulen in der Union an (Bild: LSU)

Er stelle sich sowohl gegen ein Verbot der geschlechtersensiblen Sprache als auch "gegen alle Vorschriften, gendern zu müssen", so Vogt weiter. Man sollte miteinander reden und Sprache behutsam und langsam dort anpassen, wo es notwendig zu sein scheine, forderte der LSU-Vorsitzende. "Stattdessen steht man sich unversöhnlich gegenüber und macht einen Kulturkampf daraus. Das kann doch nicht die Lösung sein."

CDU: Geschlechtergerechte Sprache stellt "Geschlechtersystem" infrage

In ihrem Antrag attestiert die CDU-Fraktion: "Die Verwendung der sogenannten Gendersprache ist Ausdruck einer ideologischen Auffassung, die das biologische Geschlechtersystem von Männern und Frauen infrage stellt." Daher soll die rot-rot-grüne Landesregierung aufgefordert werden, "sowohl in der internen als auch externen Kommunikation keine sogenannte Gendersprache zu verwenden".



Kritik am CDU-Antrag kommt auch von der LGBTI-Dachorganisation Queeres Netzwerk Thüringen: "Vor dem Hintergrund der aktuell angespannten gesellschaftlichen Lage zeigen sich die Unterzeichnenden tief besorgt über die Wirkung des CDU-Antrags. Der Antrag öffnet nach Meinung der Unterzeichnenden Tür und Tor für antidemokratische Hetze und die weitere Spaltung unserer Gesellschaft", heißt es in einer Stellungnahme, die unter anderem von der LSBTIQ*-Koordinierungsstelle, dem Queeren Zentrum Erfurt sowie den CSD-Vereinen aus Weimar, Erfurt und Jena unterzeichnet wurde.



Weiter heißt es, dass sich mit geschlechtersensibler Sprache ein Instrument entwickle, "um Menschen entsprechend ihrer geschlechtlichen Identität ansprechen zu können". Damit würden "Gruppen sprachlich miteinbezogen und sichtbar gemacht, die sozial ausgegrenzt sind und unsichtbar gemacht werden". Die Aktivist*innen sprechen sich für einen offenen Dialog anstatt von Verboten aus. Die Stellungnahme soll am Donnerstagmittag an Vertreter*innen der CDU-Landtagsfraktion übergeben werden.



Die CDU versuchte in den letzten Jahren vermehrt, durch Verbote die geschlechtergerechte Sprache zurückzudrängen. Sachsen erließ etwa vergangenes Jahr ein Genderverbot an Schulen (queer.de berichtete). Auch in Schleswig-Holstein untersagte CDU-Bildungsministerin Karin Priem das Gendern (queer.de berichtete). (dk)