"Lieb sein" auf der Reeperbahn und Aktion #PFUIFA

Heute, 07:25h,

Wer böse ist, ist nicht willkommen: Die Hamburger Reeperbahn hat sich ein neues Motto gegeben. Das lautet "Lieb sein!". "In diesem bunten Treiben auf St. Pauli sind zwar viele Regeln außer Kraft gesetzt – aber wer das Viertel besucht, für den gilt vor allen Dingen eine Regel: Wer hier Spaß haben will, muss "Lieb Sein!"", teilte das Quartiersmanagement BID Reeperbahn am Mittwoch in Hamburg mit. Der Kiez sei ein Ort, an dem kulturelle Vielfalt und grenzenloses Vergnügen auf engstem Raum zusammenleben. "Das war immer so und soll auch so bleiben. Respekt gegenüber anderen und dem Anderssein ist die Grundlage unserer kulturellen Vielfalt."



Hintergrund der Kampagne ist, dass es zuletzt bundesweit mehrfach zu rassistischen, homofeindlichen und sexuellen Übergriffen gekommen war (queer.de berichtete). "Menschen, welche die Reeperbahn als ihre Heimat sehen, beobachten diese Entwicklung mit großer Sorge und fühlen sich teilweise nicht mehr sicher", hieß es weiter vom Quartiersmanagement.

"No Racism, No Homophobia, No Sexism"

Damit Leben, Lieben und Feiern rund um die Reeperbahn sorgenfrei möglich sind, mahnen nun verschiedene auf dem Kiez lebende, feiernde und arbeitende Menschen auf zahlreichen Plakaten zu einem respektvollen Umgang miteinander. So ist die Gründerin des Sex-Toy-Museums "L'Apotheque" ebenso mit dem knallpinken Schild mit der Aufschrift "Lieb Sein!" zu sehen wie ein lesbisches Pärchen, ein Kiez-Stammgast oder die Betriebsleiterin der Panik-City. Mehr als 50 Menschen haben bei der Fotoaktion mitgemacht.



Der Aufruf "Lieb sein!" ist zudem in fünf weiteren Sprachen (englisch, spanisch, russisch, arabisch und türkisch) zu lesen. Ergänzt wird das neue, entwaffnende Reeperbahn-Motto um die Aussagen "No Racism, No Homophobia, No Sexism". Das Motto soll über Plakate und Postkarten auf dem Kiez verbreitet werden.

Olivia Jones protestiert gegen WM mit Hashtag #PFUIFA

Parallel reagierte am Mittwoch die Hamburger Dragqueen Olivia Jones, die im Kiez von St. Pauli eine eigene Bar besitzt, auf die homofeindlichen Aussagen des katarischen WM-Botschafters Khalid Salman. "Der Mann braucht dringend einen Volkshochschwulkurs. Ich gebe gerne Nachhilfe", sagte Jones der Deutschen Presse-Agentur. Das Mittelalter sei Geschichte, egal wie sehr er sich eine Zeitmaschine wünsche. "Und dieses Homoratorium, das sein Land für die Dauer der WM schwulen Gästen gewährt – da fehlen mir einfach nur die Worte."



Jones und ihr Team verurteilen die Fußball-WM in Katar wegen des Umgangs mit Gastarbeiter*innen, Homosexuellen und anderen Minderheiten scharf. Mit dem eigens kreierten Hashtag #PFUIFA (abgeleitet von den beiden Wörtern Pfui und FIFA) wollen sie deshalb öffentlich Haltung zeigen und dazu auch andere anstiften.



Die WM sei ein "übles Foul an allen anständigen Fußballfans", sagte Jones zudem in einem im Rahmen der Aktion zusammen mit Dragqueen Veuve Noire veröffentlichten Video dazu. Sie könne nicht verstehen, warum der Fußball-Weltverband FIFA diese WM auf seiner Internetseite als die beste WM aller Zeiten feiere. Es gebe kein größeres Eigentor als dieses Eigenlob. "Menschenrechte sind kein Spiel!" Sie hoffe, dass der Hashtag #PFUIFA trendet und von vielen im Internet genutzt wird, um ihre Kritik an der WM loszuwerden. (cw/dpa)