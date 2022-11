Deutsches "Drag Race" bei Paramount+?

Heute, 04:18h, noch kein Kommentar

Die deutsche Version von "RuPaul's Drag Race" wird möglicherweise im Streamingportal Paramount+ gezeigt. Das deutete Paramount-Deutschland-Chef Till Weidemüller in einem Gespräch mit dem Branchendienst DWDL an. Wörtlich sagte der Manager zur Adaption der amerikanischen Kultshow: "Das könnte ich mir auch sehr gut in Deutschland bei Paramount+ vorstellen." DWDL erklärte zu der Aussage: "Eine Bestätigung steht also aus und doch lehnt er sich durchaus weit aus dem Fenster."



Im Sommer hatte die Produktionsfirma World of Wonder das Casting für den deutschen Ableger gestartet (queer.de berichtete). "Mach ein tolles Video, das uns deinen DRAG, deine PERSÖNLICHKEIT und dein TALENT zeigt!", forderte World of Wonder damals. Laut DWDL stehe bereits fest, dass das Streamingportal RTL+ die Dragshow nicht zeigen werde, obwohl dort bereits mehrere internationale Staffeln von "RuPaul's Drag Race" verfügbar sind.

Paramount+ ist ein 2014 in den USA unter dem Namen "CBS All Access" gestarteter Streaminganbieter, der unter anderem "Star Trek: Discovery" zeigt. Letztes Jahr wurde der Name in Paramount+ geändert und die internationale Expandierung beschleunigt. Hierzulande ist der Dienst über Sky erhältlich, am 8. Dezember ist der offizielle Deutschlandstart als unabhängiger Streaminganbieter. Ein Abo kostet monatlich 7,99 Euro oder 79,90 Euro pro Jahr.



Ursprünglich war "RuPaul's Drag Race" Anfang 2009 im kleinen queeren US-Fernsehsender Logo gestartet. Nach mehreren Jahren entwickelte sich die Show zu einem Quotenhit und einem Liebling der Fernsehkritik, der Dutzende Emmys gewinnen konnte (queer.de berichtete). Danach folgten mehrere nationale Ableger der Sendung wie "Drag U", "Secret Celebrity Drag Race" oder "Drag Race Allstars" sowie inzwischen mehr als ein Dutzend internationaler Ableger, darunter etwa in Großbritannien, Italien, Spanien und den Niederlanden.



| Direktlink | Im neuen kanadischen Ableger gibt es eine Premiere: Mit Premierminister Justin Trudeau wird erstmals der Regierungschef eines Landes Gast in einem "Drag Race"-Show sein

Vom Boom des Drag wollte 2019 auch ProSieben profitieren: Der Sender produzierte die an "Drag Race" angelehnte eigene Sendung "Queen of Drags". Jurymitglieder waren Heidi Klum, Conchita Wurst und Bill Kaulitz. Die Personalie Klum war in der deutschen Dragszene umstritten, es gab sogar eine Petition gegen die "Germany's Next Topmodel"-Moderatorin (queer.de berichtete). Dragqueen Yoncé Banks konnte die in Los Angeles aufgezeichnete Show für sich entscheiden (queer.de berichtete). Allerdings konnte die sechsteilige Serie in der ProSieben-Primetime nur maue Quoten einfahren.



Wer das deutsche "Drag Race" moderieren wird, ist noch völlig unklar. Letztes Jahr kündigte Conchita Wurst an, sie würde als Moderatorin für ein deutsches "Drag Race" zur Verfügung stehen (queer.de berichtete).



Bislang sind alle neuen "Drag Race"-Episoden international (kurz nach der TV-Erstausstrahlung) im Streamingdienst "WOW Presents Plus", der auch deutsche Untertitel anbietet (das Portal hat keine Verbindung zum neuen Sky-Angebot "WOW"). Allerdings wird der deutsche Ableger wohl nicht bei "WOW Presents Plus" in Deutschland zur Verfügung stehen, da das Portal im Heimatmarkt die Rechte in der Regel exklusiv an einen größeren Dienst verkauft. In den Niederlanden zeigt etwa das RTL-Streamingportal Videoland exklusiv neue Folgen der nationalen Version von "Drag Race". (dk)