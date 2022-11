Hamburg: Hein & Fiete sucht Ehrenamtskoordination

Heute, 10:04h, noch kein Kommentar

Bei Hein & Fiete, dem schwulen Checkpoint, ist zum 01.01.2023 oder später die Stelle



"Ehrenamtskoordination – Kommunikation & Schulung"



neu zu besetzen.



Hein & Fiete, der schwule Checkpoint, ist ein Projekt zur HIV/STI-Prävention für schwule und bisexuelle Männer* in Hamburg.



Aufgaben:

● Planung und Durchführung der Ausbildung von ehrenamtlichen Mitarbeitern

● Anleitung, Betreuung und Ausbau des ehrenamtlichen Präventionsteams

● Sicherung der internen Kommunikation und Fortbildung

● Planen von Veranstaltungen zur Stärkung des sozialen Verbands

● Präventionsberatung zu HIV/STI

● Erstellen von Dienstplänen

● Administrative Tätigkeiten

● Mitarbeit bei Großveranstaltungen



Voraussetzungen:

● Studium der Sozialpädagogik, Psychologie, Pädagogik oder vergleichbarer Studienabschluss

● Selbständiges Arbeiten, Engagement, Kontaktfreude und Kreativität

● Erprobte Moderations- und Trainingskompetenzen

● Berufserfahrung in schwuler Projektarbeit oder AIDS-Hilfe

● Erfahrung im Bereich: Organisation, Fortbildung und Beratung

● Erfahrung in der Arbeit mit Ehrenamtlichen

● Erfahrung in Anleitung von Gruppen

● Hohe Kommunikationsfähigkeit, Teamorientierung und Bereitschaft zur Arbeitszeit am Abend und an Wochenenden

● Internet- und IT-Kenntnisse



Wir bieten:

● 30 h Woche / Vergütung in Anlehnung an TVL-S

● Zusammenarbeit in einem freundlichen und engagierten Team, vier Hauptamtliche und ca. 90 Ehrenamtliche Mitarbeiter*

● Supervision und Weiterbildung



Nähere Informationen:

Marc Grenz

Telefon 040-240 440





Bewerbungen an:

Prävention e.V.

Vorstand

Pulverteich 21

20099 Hamburg

oder per Email als PDF-Datei an: