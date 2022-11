Faeser stellt Reise zur Fußball-WM nach Katar infrage

Die SPD-Politikerin Nancy Faeser ist seit Dezember 2021 Deutschlands erste Bundesinnenministerin (Bild: BMI / Peter Jülich)

Heute, 13:36h,

Bundesinnenministerin Nancy Faeser stellt ihre Reisepläne zur Fußball-WM in Katar infrage. "Ich werd' schauen, ob ich das hinkriege, nächste Woche dann zu reisen", sagte Faeser am Freitag in Berlin. Die SPD-Politikerin hatte während ihres Besuchs im WM-Gastgeberland zu Monatsbeginn noch angekündigt, zum deutschen Gruppenspiel gegen Japan am 23. November reisen zu wollen (queer.de berichtete).

Glauber Faeser noch an die "Sicherheitsgarantie"?

Am Freitag war Faeser nach Äußerungen des katarischen WM-Botschafters Khalid Salman gefragt worden, der Homosexualität als "geistigen Schaden" bezeichnet hatte (queer.de berichtete). Faeser verwies zunächst auf die "Sicherheitsgarantie", die sie nach eigenem Bekunden von Katars Premierminister und Innenminister Scheich Chalid bin Chalifa Al-Thani erhalten hatte. Demnach sollten sich alle Fans während des Turniers vom 20. November bis 18. Dezember "frei und ohne Angst bewegen" könnten. Faeser meinte daraufhin, sie könne homosexuellen Menschen guten Gewissens empfehlen, zur WM in den Verfolgerstaat Katar zu reisen (queer.de berichtete).



Diese Sicherheitsgarantie sei für sie weiterhin der Maßstab, betonte Faeser. Erst auf nochmalige Nachfrage relativierte sie dann ihre bisherigen Reisepläne.



Faesers frühere Empfehlung und Reiseankündigung hatte beim Lesben- und Schwulenverband (LSVD) für Entsetzen gesorgt. "Innenministerin Faeser verharmlost und ignoriert dadurch die wiederholten Menschenrechtsverletzungen und die andauernde Kriminalisierung und Verfolgung von LSBTI* in Katar", kritisierte der Verein in einer Pressemitteilung. (cw/dpa)