Von Axel Krämer

Heute, 08:58h, noch kein Kommentar

Ein Name wie geschaffen, ihn sich auf der Zunge zergehen zu lassen: Orlando. Die italienische Version des althochdeutschen "Roland" ist reich an offenen Vokalen – und demnach phonetisch wie semantisch so ziemlich das Gegenteil von "Mimimi". Der Vorname wird häufig als "der Wagemutige", "der Mächtige" und "der Ruhmreiche" gedeutet. Bereits das mittelalterliche Rolandslied war einem Freiheitskämpfer aus der Zeit Karls des Großen gewidmet.



Auch in der queeren Kulturgeschichte verfügt der Name Orlando über klangliche Strahlkraft. Resonanz fand er in diesem Kontext erstmals in Georg Friedrich Händels gleichnamiger Barockoper über einen innerlich zerrissenen Kriegshelden, basierend auf dem Versepos "Orlando furioso" von Ludovico Ariosto. Dieses war wiederum eine literarische Fortschreibung des Rolandsliedes.

Ein Kastrat war Titelheld der Uraufführung

Aus heutiger Sicht mutet das Werk des mutmaßlich homosexuellen Komponisten wie eine musikdramatische Versuchsanordnung der Gender Studies an. Zur Londoner Uraufführung 1733 im Theater am Haymarket schlüpfte der allseits bewunderte Kastrat Francesco Bernardi in die Rolle des Titelhelden, der sich mit engelsgleicher Mezzosopranstimme gleich im ersten Akt über nichts Geringeres als seine geschlechtliche Identität den Kopf zerbricht. Was genau macht ihn denn nun zum Mann? Darf er als Held auch zärtliche Gefühle haben? Auf seiner Suche nach einem historischen Ebenbild kommt Orlando unter anderem auch Achilles in den Sinn, von dem nicht nur Eingeweihte wissen, dass dieser ein leidenschaftliches Verhältnis zu seinem Kriegsgefährten Patroklos pflegte. Aber gleichgeschlechtliche Liebe galt damals als Tabu, und mehr als verschlüsselte Hinweise waren kaum möglich.



In zeitgenössischen Orlando-Inszenierungen wird der Titelheld in der Regel von einem Countertenor besetzt, der seine Stimme mit Hilfe einer durch Brustresonanz verstärkten Falsett-Technik in die Sopranlage versetzt. In einigen Fällen übernimmt jedoch eine Sängerin die Rolle Orlandos – anders als vom Komponisten vorgesehen. Die Figur seines Gegenspielers entwarf Händel hingegen von vornherein als sogenannte Hosenrolle: Orlandos Rivale in erotischen Angelegenheiten sollte eine als Mann verkleidete Frau verkörpern, die wiederum von zwei miteinander konkurrierenden Frauenfiguren angeschmachtet wird.



Eine tänzerische Inszenierung von Händels "Orlando" von Jörg Weinöhl hat das Staatstheater Darmstadt im Repertoire – derzeit leider nicht auf dem Spielplan (Bild: Staatstheater Darmstadt)

Die Besetzungspraxis lädt zum Spiel mit Geschlechtsidentitäten und sexuellen Orientierungen geradezu ein – kein Wunder also, wenn in mancher Inszenierung die Handlung als lesbisches Beziehungsgeflecht (wie bei Alexander Mørk-Eidem an der Komischen Oper Berlin 2010) oder als trans Drama (etwa von Rainer Holzapfel an der Neuköllner Oper Berlin 2006) interpretiert wird.



Der Roman von Virginia Woolf



"Orlando" ist auch der Titel eines Romans von Virginia Woolf, der 1928 veröffentlicht wurde. Das Vergnügen, einer Aufführung der gleichnamigen Barockoper beizuwohnen, war der Schriftstellerin jedoch nie vergönnt. Auch wenn Händel in ihrer Heimatstadt London als Nationalkomponist deutscher Herkunft gefeiert wurde, sollten noch Jahrzehnte vergehen, bis die Partitur wiederentdeckt und aufgeführt wurde – nachdem sie Jahrhunderte in den Schubladen vor sich hinstaubte. Die Annahme, dass Händels Orlando über verschlungene literarische oder auch sekundärliterarische Wege vielleicht doch als eine Inspirationsquelle für Virginia Woolfs gleichnamigen Roman gedient haben könnte, lässt sich nicht ausschließen. Sie wäre zumindest plausibel – und würde zum Leitmotiv des zeitreisenden Protagonisten passen.



Der Orlando in Woolfs Roman ist ein draufgängerischer junger Adliger im 16. Jahrhundert, der während eines Aufenthalts als Botschafter in Istanbul auf mysteriöse Weise über Nacht das Geschlecht wechselt und danach nicht nur die soziale, sondern auch die sexuelle Identität neu auslotet. Dabei bleibt sich Orlando selbst treu, und zwar über mehrere Jahrhunderte hinweg. Mit jedem Kapitel wird die Geschichte ein Stück surrealer.



Dabei gibt es für die Schlüsselfigur des Romans ein ganz reales Vorbild in Fleisch und Blut – und zwar in Gestalt von Vita Sackville-West. Woolf lernte die Kollegin 1922 auf einer Party in London kennen und ging mit ihr eine Affäre ein. So richtig schien es zwischen den beiden Frauen zwar nicht zu funken, aber Sackville-West hinterließ mit ihren Erzählungen von ihrer vorhergehenden – und sehr viel leidenschaftlicheren – Beziehung mächtig Eindruck. Es war die stürmische Liebesgeschichte zwischen Sackville-West und Violet Trefusis, die Woolf aufgriff und in ihrem Roman zur Beziehung Orlandos mit einer geheimnisvollen russischen Prinzessin fiktionalisierte.



Vorlage für zahlreiche Adaptionen



Woolfs Roman gilt heute als Meisterwerk der literarischen Moderne. Er diente als Vorlage für eine ganze Reihe von Adaptionen in anderen Kunstgattungen. Zahlreiche Theaterstücke sind auf der Basis von Orlando entstanden. Derzeit befindet sich an der Berliner Schaubühne eine bildstarke Inszenierung von Katie Mitchell im Repertoire.



Jenny König in der "Orlando"-Inszenierung der Berliner Schaubühne (Bild: Stephen Cummiskey / Schaubühne)

Die Komponistin Olga Neuwirth entwickelte aus Woolfs Orlando eine Oper, die im Dezember 2019 in Wien Uraufführung feierte. Den "Grawemeyer Award for Music Composition 2022" erhielt sie nicht nur dafür, dass sie mit ihrem Werk musikalisch "Vorurteile über Geschlechter- und Sexualrollen" zum Thema machte, sondern auch Vorstellungen davon infrage stellte, "was Oper überhaupt ist und was nicht", so die Jury.



Der Choreograf Christian Spuck, ab der nächsten Spielzeit Intendant des Staatsballetts in Berlin, konzipierte wiederum nach Woolfs Roman ein Orlando-Ballett, das 2021 unter großem Applaus am Moskauer Bolschoi Premiere feierte. Allerdings vermied Spuck dabei nach eigenen Aussagen jegliche "Provokation". Er wollte das Thema lieber "poetisch" angehen, wohl um Konflikte mit Behörden und dem russischen Publikum zu vermeiden – eine gegenüber der literarischen Vorlage eher fragwürdige Haltung. Nicht erst aus heutiger Perspektive klingt das nach Anbiederung. Eine beherzte Inszenierung hätte auf das Poetische nicht verzichten müssen und wäre ein Zeichen gegen Homophobie und Transfeindlichkeit gewesen – auch wenn damit eine Absage der Aufführung gedroht hätte.



Sally Potters Film von 1992



Der Klassiker unter den Orlando-Adaptionen von Virginia Woolfs Roman ist nach wie vor Sally Potters gleichnamiger Film aus dem Jahr 1992. Der britische Popsänger Jimmy Somerville taucht in einer der ersten Szenen des Films auf und stimmt einen Falsettgesang aus dem 16. Jahrhundert an – eine erste Reminiszenz an Händels Musikdrama, der mit dem Auftritt eines Countertenors in einer späteren Szene eine weitere folgen wird.



Szene aus Sally Potters Film "Orlando" (Bild: Sony Pictures Classics)

Unvergessen bleibt der Auftritt des 84-jährigen Quentin Crisp, Ikone der anglo-amerikanischen Schwulenszene, in der Rolle von Queen Elisabeth I. Den genderfluiden Titelhelden verkörpert wiederum die Schauspielerin Tilda Swinton, die sich zu diesem Zeitpunkt bereits durch Auftritte in den zwei Filmen "Caravaggio" und "Edward II." des schwulen Regisseurs Derek Jarman einen Namen in der queeren Community gemacht hatte. Der Film wurde unter anderem in Usbekistan, Finnland und Großbritannien gedreht und feierte auf den Filmfestspielen von Venedig Premiere.



Das Projekt ließ Swinton nicht wieder los. Kein Wunder – arbeitete sie mit der Regisseurin mehr als fünf Jahre daran. "Ich sehe Orlando als eine Geschichte über das Leben eines Menschen, der danach strebt, sich vollständig von den Konstruktionen des Geschlechts oder sozialer Normen zu befreien", so die Schauspielerin. Sie entwickelte zunächst für das New Yorker Magazin "Aperture" eine Sonderausgabe, in der sie die zentralen Themen der Geschichte aufgriff: ein Bewusstsein, das sich von den Grenzen einer durch Lebensdauer und Geschlechtszuweisung beschränkten Existenz loslöst. Daraus wurde nun eine Präsentation mit Werken von elf Kunstschaffenden, bei der Swinton selbst als Kuratorin fungierte. "Orlando" ist ein Teil der dreiteiligen Schau "Queerness in Photography", die im Ausstellungshaus C/O Berlin noch bis zum 18. Januar zu sehen ist.

Die Ausstellung im C/O Berlin



Bild aus der Ausstellung: Rosalyne, 2019 (Bild: Zackary Drucker)

Sally Potters Kultfilm bildet dabei den Ausgangspunkt. Noch vor den Dreharbeiten entstand etwa ein Fotobuch, das Potter und Swinton dafür produzierten, um Sponsoren zu gewinnen – nur so konnte das Kinoprojekt überhaupt realisiert werden. Fotos aus dem Buch sind teilweise großformatig aufgezogen. Sie nehmen in der Ausstellung einen ganzen Raum ein, ergänzt durch Illustrationen aus Virginia Woolfs Roman, auf den der Ausstellungstext verweist.



Angesichts der mehrere Jahrhunderte umfassenden Handlung sowohl des Romans als auch des Films verwundert es, dass der historische Kontext der Schau dennoch verkürzt bleibt. Von der Beziehung zwischen Vita Sackville-West und Violet Trefusis als Inspiration für Woolf erfährt man nichts. Bezüge zu Händels Oper, zu den vielfältigen Adaptionen von Ariostos Versepos "Orlando furioso" oder zum Rolandslied sucht man vergebens. Dabei hätten diese dem Anliegen der Ausstellung ein vielschichtiges Fundament verliehen. Denn die Rebellion gegen Heteronormativität, das Aufweichen der starren Grenzen zwischen den Geschlechtern sowie gleichgeschlechtliches Begehren und der Wunsch nach sexueller Vielfalt, kurzum: all das, was erst seit wenigen Jahren Queerness genannt wird, ist bei weitem kein Phänomen, das erst mit der Moderne seinen Ausgang nahm. Daran kann nicht oft genug erinnert werden. Mit einem überzeugenden Verweis auf die historische Tiefendimension würden auch die aktuellen gesellschaftspolitischen Debatten an Gewicht gewinnen, die in der Orlando-Schau den Schwerpunkt bilden. Diese sind durchaus breit gestreut.



Zu den Beiträgen der Ausstellung gehört etwa jener der trans Künstlerin Zachary Drucker. Sie war bereits als Beraterin für die Amazon-Serie "Transparent" tätig und wurde als Produzentin der Doku-Serie "This is me" für den Emmy nominiert. Drucker setzt sich für die Sichtbarkeit und Anerkennung von trans Personen in der Öffentlichkeit ein und zeigt im C/O Berlin Fotografien von ihrer Muse Rosalyne Blumenstein, die sie als Inkarnation von Botticellis Venus betrachtet.



Jamal Nxedlana von dem südafrikanischen Kunstkollektiv FAKA hat sich auf Porträts von nichtbinären Personen spezialisiert, die glamourös in Szene gesetzt werden – vor allem durch die kontrastreiche Kombination geschlechtsspezifischer Klischees.



Der Modefotograf Walter Pfeiffer – in der schwulen Szene seit Jahrzehnten ein Begriff – setzt sich hauptsächlich mit jungen Männern auseinander. In seinen Shootings schafft er eine Atmosphäre, die es ihnen erlaubt, neben ihren machohaften Attitüden auch "ihre weicheren Seiten zu zeigen", so Pfeiffer.



Genau darüber hatte sich auch schon Händels Orlando Gedanken gemacht.