British Airways erlaubt Make-up für alle Crew-Mitglieder

Die britische Fluggesellschaft British Airways erlaubt ab Montag allen Crew-Mitgliedern das Tragen von Make-up, Nagellack und modischen Accessoires – unabhängig vom Geschlecht. "Wir haben die Richtlinien für Haarpflege, Schönheit und Accessoires überarbeitet", teilte das Unternehmen am Freitag mit. Auch Dreitagebärte sind künftig erlaubt.



Ein Sprecher der Airline sagte, der Schritt betreffe Frisuren, Schmuck und Schminke. Die Uniformen selbst seien von den Veränderungen nicht betroffen. Die Fluggesellschaft wolle ein "inklusiveres Arbeitsumfeld" schaffen, fügte er hinzu.

Auch Männer dürfen eine Handtasche tragen

Die neuen Regeln gelten ohne Unterscheidung der Geschlechtszugehörigkeit, wie es in einem erläuternden Heft heißt, das an die Beschäftigten verteilt wurde. Pilot*innen und Mitglieder des Bordpersonals können unabhängig von ihrer geschlechtlichen Identität eine Handtasche tragen, sich die Fingernägel lackieren oder ihre Haare zum Dutt binden.



Dem Heft zufolge können sich alle die Augen schminken, sollen es aber bei "minimaler" Schminke belassen. Die Fingernägel sollten möglichst nur in einer Farbe lackiert werden.

Vorbilder: Virgin Atlantic und Eurowings Discover

British Airways eifert der Gesellschaft Virgin Atlantic nach, die Ende September die Vorschrift aufhob, je nach Geschlechtszugehörigkeit eine bestimmte Uniform zu tragen (queer.de berichtete). Die Gesellschaft des britischen Geschäftsmanns Richard Branson gibt zudem Namensschilder aus, auf denen die Angestellten und Fluggäste angeben können, mit welchem Pronomen sie angeredet werden möchten.



Auch die Lufthansa-Tochter Eurowings Discover erlaubt seit einigen Monaten allen Flugbegleiter*innen und Pilot*innen Schminke und Nagellack (queer.de berichtete). (cw/AFP)