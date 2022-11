Neue WDR-Show: Alle sind willkommen im "Salon Simonetti"!

Heute, 13:30h, noch kein Kommentar

Der Entertainer Riccardo Simonetti öffnet die Türen zum "Salon Simonetti": eine neue Personality-Show in der ARD und im WDR, die Diversität in den Mittelpunkt rückt. In jeder Ausgabe empfängt Simonetti prominente Gäste. Mit ihnen diskutiert er Themen wie Liebe, Mut, Familie und Aktivismus, auch – aber nicht nur – aus einer queeren Perspektive. Er lädt damit jedes Mal wieder dazu ein, die eigenen Sichtweisen zu reflektieren und offen zu sein für Andere und Anderes. "Salon Simonetti" kombiniert diesen intimen Talk mit humorvollen Einspielern.



"Riccardo Simonetti ist ein Herzensfänger, seine neue WDR-Show ist ein perfekter Mix aus Haltung und Unterhaltung", erklärte Karin Kuhn, Leiterin des WDR-Programmbereichs Unterhaltung, Familie und Kinder. "Er nimmt das Publikum mit in seinen bunten Kosmos und blickt auf Themen, die alle Menschen bewegen – immer verbunden mit der klaren Botschaft für ein tolerantes Miteinander. Und wie immer bei Riccardo mit einer großen Portion Humor und viel Glamour!"

Simonetti will positive Denkanstöße vermitteln

Riccardo Simonetti selbst sagte über seine Show: "Ich habe großartige Menschen zu Gast, mit denen ich über ihre teilweise komplexen Lebensrealitäten spreche – aber immer auf eine unterhaltsame Weise, sodass sie für möglichst viele Menschen zugänglich wird und vielleicht den ein oder anderen positiven Denkanstoß vermitteln kann. Ich bin wahnsinnig dankbar für das Vertrauen des WDR und bin stolz, eine erste Staffel von etwas geschaffen zu haben, was ich mir früher auf dem Bildschirm sehr gewünscht hätte."



In der ersten Ausgabe der fünfteiligen Show dreht sich alles um die Frage "Wer bin ich und wer will ich sein"? Dazu begrüßt Simonetti "Quatsch Comedy Club"-Legende Thomas Herrmanns und die Topmodel-Gewinnerin Alex Mariah Peter. In den folgenden Sendungen kann sich das Publikum auf Schauspieler und Moderator Jochen Schropp, die Autorin und Aktivistin Luisa L'Audace, Sänger Lie Ning, Autorin Tara-Louise Wittwer, trans Schauspieler Brix Schaumburg, Moderatorin Evelyn Weigert, Schauspielerin Thelma Buabeng sowie den Queerbeauftragten der Bundesregierung Sven Lehmann freuen.

Das Konzept zu "Salon Simonetti" entwickelte die Kölner Produktionsfirma Seapoint Productions, die im Auftrag des WDR auch die Produktion umsetzte. Die fünfteilige Show startet zuerst online am 24. November in der ARD Mediathek und ist um 0.30 Uhr im Ersten und dann wöchentlich immer donnerstags zu sehen. Im WDR Fernsehen wird die Show ab 25. November jeweils freitags um 23.30 Uhr ausgestrahlt. (cw/ots)