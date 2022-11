Yoncé Banks: Glück im Job, Pech in der Liebe?

Von Fabian Girschick

In den vergangenen drei Jahren hatte Yoncé Banks (29) einen richtigen Lauf: Nachdem sie 2020 die ProSieben-Castingshow "Queen of Drags" gewann, wurde sie 2021 auch noch zur "Almkönigin" bei "Die Alm" (lief ebenfalls auf ProSieben) gekürt. Vor wenigen Tagen besuchte sie zudem als VIP-Gast die Halloween-Party von Heidi Klum (49). Auch auf Instagram ist sie für verschiedene Marken als Werbebotschafterin aktiv.



Ein Leben zwischen Werbejobs und Haareschneiden



Kooperationen mit namhaften Unternehmen gehören für Yoncé nun genauso zum Alltag wie Bookings als Dragqueen. Doch was einige vielleicht nicht wissen: Die 29-Jährige ist auch weiterhin – zwei Tage die Woche – als Friseurin aktiv, da sie sich über die Jahre einen großen Kundenstamm aufgebaut habe. Dieser Job hält sie laut eigener Aussage auf dem Boden und bereitet ihr weiterhin viel Spaß und Abwechslung.



Die Kund*innen haben sich im Umgang mit ihr dabei nicht verändert. Das Einzige, was Yoncé spürt, ist, dass sie sich natürlich für ihre Karriere und vor allem für größere Anlässe wie Heidi Klums Halloween-Party interessieren. Doch hier steht die Paderbornerin gerne Rede und Antwort – genauso wie im Interview mit queer.de.

Yoncé erhielt nach "Queen of Drags" auch viel Hate

Doch bevor wir auf Heidi zu sprechen kommen, möchten wir erst einmal auf Yoncés Weg nach oben zurückblicken. Tatsächlich hatte sie bei "Queen of Drags" gar nicht die Intention, ein Fernsehstar zu werden. Stattdessen freute sie sich einfach über die Möglichkeit, die ihr geboten wurde, ihre Dragkunst auf einer großen Bildfläche zu präsentieren. Denn bis zu "Queen of Drags" investierte Yoncé in erster Linie viel Geld in ihre Looks, ohne dass ihr Bookings sicher waren.



Das Format habe ihr laut eigner Aussage sehr viel Freude bereitet, vor allem, weil jeder Tag in Los Angeles etwas Neues parat hielt. Dennoch verbindet Yoncé auch etwas Negatives mit ihrer Zeit in der ProSieben-Castingshow. Denn nach ihrer Teilnahme musste sie sehr viel "Hate" einstecken, gerade aufgrund ihrer Streitigkeiten mit Konkurrentin Katy Bähm (30), zu der sie heute übrigens ein sehr gutes Verhältnis pflegt.



Auf diese Shows hätte Yoncé große Lust



Abgeneigt ist sie der TV-Branche dennoch keineswegs. Besonders gut vorstellen könnte sie sich etwa eine Teilnahme an "Let's Dance", "Promi Big Brother" oder diversen Backshows. Zudem habe sie sich für die deutsche Version von "RuPaul's Drag Race" beworben und hofft, dadurch einem noch größeren Publikum bekannt zu werden. Schließlich kann die Show über "WOW Presents Plus" weltweit gesehen werden.



Im Rahmen von "Drag Race Germany" würde sie dann auch gerne ihre neuen Singles releasen. Gleich vier Songs hat sie in letzter Zeit geschrieben und produziert – alle zu wichtigen Themen wie etwa dem Hass, den sie nach "Queen of Drags" erfahren hat. 2020 und 2021 erschienen bereits ihre Tracks "Extasy" und "Soldier" (die Musikvideos dazu gibt es auf Youtube zu sehen). Musik sieht Yoncé aber weiterhin nur als Hobby an, denn ihr ist selbst bewusst, dass sie nicht die neue Rihanna oder Beyoncé ist, auf der übrigens ihr Künstlernamen basiert.



Nein zu OnlyFans, ja zu Body Neutrality



Und wie sieht es mit anderen Karriereschritten aus – etwa einem OnlyFans-Account? Immerhin präsentiert sich Yoncé des Öfteren ziemlich freizügig auf ihrem Instagram-Channel und verdeckt teilweise nur ihr bestes Stück. Doch Yoncé zieht hier eine klare Grenze: Mit Nacktheit an sich habe sie kein Problem, sexuellen Content könnte sie sich aber nicht vorstellen. Für sie muss immer alles ästhetisch aussehen und das Wichtigste verdeckt sein. Deshalb verschickt sie auch kaum Nudes – und wenn, dann nur an Personen, mit denen sie schon länger in Kontakt steht, und immer ohne Gesicht und nur zur einmaligen Ansicht.



Yoncé beschreibt sich selbst übrigens als sehr selbstbewusste Person. Natürlich ist aber auch sie nicht davor geschützt, sich mit anderen Instagramer*innen und Personen des öffentlichen Lebens zu vergleichen. Seit Beginn der Corona-Pandemie habe sie auch einen leichten Jojo-Effekt und würde immer Mal wieder zu- und abnehmen. Ihre Branche beschreibt sie deshalb auch als "gefährliche Welt", da immer Perfektion erwartet werden würde. Sie versucht aber, einfach gesund zu bleiben, und lehnt deshalb u.a. Drogen radikal ab. "Nicht einmal einen Joint habe ich bisher geraucht", gibt sie preis.



Yoncé wünscht sich eine monogame Beziehung



Während Yoncés Karriere ziemlich steil nach oben ging, sieht es in anderen Bereichen ihres Lebens leider nicht ganz so rosig aus. Mit Männern etwa hatte sie laut eigener Aussage bisher eher Pech und sei nur in einer einzigen, festen Beziehung gewesen.



Dabei sagt Yoncé von sich selbst, dass ihre Ansprüche gar nicht allzu hoch seien und sie optisch keinen festen Typ habe. Wenn sie sich "einen Typen backen könnte", hätte dieser zwar höchstwahrscheinlich dunkelblonde oder braune Haare, einen Bart und wäre trainiert oder schlank gebaut. Viel wichtiger findet sie aber den Charakter eines Mannes. Unerlässlich sind für sie etwa Treue und Humor. Zudem strebt sie nach einer monogamen Beziehung und scherzt, dass ihr Partner am besten "vers" sein sollte.



Die Männer würden meistens nicht "in die Pötte kommen" und immer warten, bis Yoncé Mal nach Berlin oder Köln kommt. Doch Yoncé würde sich wünschen, dass diese einfach vorschlagen, sie in Paderborn zu besuchen. Zudem hätten einige Typen bei Dates wie Fans gewirkt, was sie dann auch eher abschrecken würde.



So sympathisch wie wir Yoncé in unserem Gespräch kennengelernt haben, sollte es aber nicht mehr allzu lange dauern, bis sie auf ihren Mr. Right trifft. Und bis dahin wird sie sicherlich auch weiterhin viel Erfolg im Job haben – und das ist ja auch schon Mal eine ganze Menge wert.

Wie war denn nun Heidis Halloween-Party?

Unser Gespräch mit Yoncé können wir aber natürlich nicht abschließen, bevor wir nicht auf die Halloween-Party von Heidi Klum zu sprechen kamen. Dort wurde sie zusammen mit vielen anderen "Queen of Drags"-Kandidat*innen von Heidis Management eingeladen und hatte auch die Chance, im VIP-Bereich zu chillen.



Heidis Wurm-Kostüm sei sehr "glitschig" und in echt noch "viel verrückter" als auf den Fotos gewesen. Yoncé habe es genossen, mit so vielen berühmten Persönlichkeiten, Zeit verbringen zu können. Zwar kenne sie dies auch von vielen Events aus Deutschland, doch Größen wie Elon Musk (51) sehe man dort eher selten.



Gleichzeitig gibt Yoncé aber auch zu, dass es nicht die beste Party ihres Lebens war, wenn auch die Musik sehr gut gewesen sei, und sie sich natürlich sehr über die Einladung gefreut habe. Mit Heidi hält sie auch weiterhin Kontakt über Instagram.