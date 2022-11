Roland Emmerich kündigt Karriereende an

Heute, 12:01h,

Roland Emmerich (67) gilt als erfolgreichster deutscher Regie-Export in Hollywood. Der Regisseur von legendären Katastrophenfilmen wie "Independence Day","The Day After Tomorrow" und "2012" kündigte jetzt in der "Bild am Sonntag" an, dass er in zwei bis drei Jahren einen Film über Umweltkatastrophen drehen wird. Dieses noch unbetitelte Projekt soll dann auch Emmerichs letztes bleiben. "Das ist der allerletzte Film, den ich machen will", erklärt der in den USA lebende Filmemacher.

"Das System wird nicht mehr funktionieren"

In seinem finalen Werk wird es demnach "darum gehen, dass die Welt aus den Fugen gerät". Er stelle sich "die Frage, ob es irgendwann eine Zeit geben wird, in der Menschen nicht mehr in dem Land leben können, in dem sie geboren wurden – wegen Hitze, wegen Wasserknappheit, wegen Hunger". Dies werde zu einer "Völkerwanderung" führen, "die ganz, ganz grausam sein wird". Emmerich ist sich sicher: "Das System wird nicht mehr funktionieren, wenn sich plötzlich viele Millionen Menschen auf die Reise machen und in ein anderes Land gehen".



Wie es nach dem nun angekündigten Karriereende weitergehen wird, weiß der schwule Star-Regisseur derzeit noch nicht. Er wolle aber viel lesen, ein wenig malen "und einfach Spaß haben". Seinen grob angerissenen Umwelt-Katastrophenfilm zuvor noch zu realisieren, sei dem Hollywood-Schwergewicht allerdings ein wichtiges Anliegen. "Diese Botschaft möchte ich unbedingt noch auf die Leinwand bringen. Der einzige Weg, die Menschen wachzurütteln, ist in meinen Augen, wenn sie sich vor etwas ganz schrecklich fürchten", so Emmerich.

Schon früh für LGBTI-Rechte engagiert

Roland Emmerich hat einen deutschen und einen amerikanischen Pass. Als Barack Obama gewählt wurde, seien er und seine Schwester, die Produzentin Ute Emmerich, Amerikaner*innen geworden. Los Angeles ist seit Jahrzehnten die Wahlheimat des Jungen aus dem kleinen Ort Maichingen bei Stuttgart, der heute ein Stadtteil von Sindelfingen ist. Dort engagierte er sich schon früh für LGBTI-Rechte – so spendete er 2006 150.000 US-Dollar an ein Projekt zur Bewahrung und Restaurierung schwuler und lesbischer Filme. Aus seiner eigenen Homosexualität machte er zwar nie ein Geheimnis, sprach aber in den letzten zehn Jahren häufiger öffentlich darüber (queer.de berichtete). 2017 gab er in L.A. seinem langjährigen Partner Gerardo Omar Soto das Jawort (queer.de berichtete).



Nicht besonders erfolgreich war Emmerichs Ausflug in den queeren Film: 2015 floppte sein Herzensprojekt "Stonewall", das von den Ausschreitungen in der Christopher Street im New York des Jahres 1969 handelt, sowohl bei Kritiker*innen als auch an der Kinokasse (queer.de berichtete). (cw/spot)