"Promi Big Brother": Sam Dylan will die "Regenbogenkrone" holen

Heute, 12:53h, noch kein Kommentar

Am Freitag startet die zehnte Staffel von "Promi Big Brother" in Sat.1 – mit dabei ist auch der realityerfahrene frühere "Prince Charming"-Teilnehmer Sam Dylan. Der 31-jährige Kölner erklärte im Vorfeld, dass er "natürlich" in den Container geht, um die Show zu gewinnen: "Ich möchte mir die Krone aufsetzen, eine schöne Regenbogenkrone. Ich finde den Titel 'Promi Big Brother'-Gewinner schöner und für mich persönlich wichtiger als die Gewinnsumme." Die zwölf teilnehmenden Promis kämpfen um ein Preisgeld in Höhe von 100.000 Euro.



In der Jubiläumsstaffel der Kultshow muss sich Dylan mit Realitysternchen Tanja Tischewitsch (33, DSDS, "Ich bin ein Star, holt mich hier raus"), "Home Shopping Europe"-Moderatorin Diana Schell (52), Influencerin Walentina Doronina (22), Fußballkommentator Jörg Dahlmann (63), Erotikmodel Micaela Schäfer (39, "Germany's Next Topmodel", "Ich bin ein Star, holt mich hier raus"), DSDS-Legende Menderes Bağcı (38), "Popstars"-Gewinnerin Doreen Steinert (36), Imitator Jörg Knör (63), Realitysternchen Jennifer Iglesias (24, "Love Island"), Box-Manager Rainer Gottwald (56) und Sänger Jay Khan (41) auseinandersetzen. Khan hatte 2011 in seiner Teilnahme im RTL-Dschungelcamp für Irritationen gesorgt, weil er auf toxische Art seine Heterosexualität betonte (queer.de berichtete). Nach der Show sprach er von einer "Schwulen-Hetzkampagne" gegen seine Person (queer.de berichtete).



Jay Khan war früher bei der Boyband US5 und ist jetzt Teil der Schlager-Combo Team 5ünf (Bild: SAT.1 / Marc Rehbeck)

Sam Dylan bringt einige Realityerfahrung mit. Nach seiner Teilnahme in der ersten Staffel von "Prince Charming" im Jahr 2019 war er unter anderem bei "Kampf der Realitystars – Schiffbruch am Traumstrand", "Promiboxen", "Ich bin ein Star – Die große Dschungelshow" und "König der Kindsköpfe" dabei. Für Schlagzeilen sorgte auch seine chaotische Beziehung mit Realitysternchen Rafi Rachek. Das Paar gab erst im Juni diesen Jahres seine Trennung bekannt (queer.de berichtete). Wenige Monate zuvor wollten die beiden noch gemeinsam eine Castingshow starten, um die Leihmutter für ihr erstes Kind zu finden (queer.de berichtete).

"Ich glaube, er wird ganz schön dumm aus der Wäsche gucken"

Dylan sorgt sich offenbar bereits im Vorfeld darüber, dass sein Ex-Partner während seines Aufenthalts im Big-Brother-Container Querschüsse abgibt. Auf Racheks Reaktion auf seine Teilnahme angesprochen, sagte Dylan: "Ich glaube, er wird ganz schön dumm aus der Wäsche gucken und mich sicherlich nicht unterstützen. Wir sind im Schlechten auseinander gegangen und haben auch gar keinen Kontakt mehr. Ich weiß halt nicht, was draußen passiert und was die Leute über mich erzählen. Er kann natürlich alles Mögliche erzählen, um mir vielleicht bei der Show zu schaden." Rachek hatte letztes Jahr bei "Promi Big Brother" mitgemacht und am Ende den 15. Platz unter 18 Teilnehmenden belegt (queer.de berichtete).



Bereits nach der Ankündigung von Dylans Teilnahme gab es teils heftige Reaktionen. Dschungelcamp-Teilnehmerin Georgina Fleur, die früher mit Dylan eng befreundet war, erklärte in einer Instagram-Story: "Promi-Formate waren schon immer sein großer Traum. Dafür mussten viele Freunde, seine 'große Liebe' und sogar meine unschuldige kleine Tochter verraten und verkauft werden." Hintergrund ist, dass Dylan den Namen von Fleurs Tochter verraten hatte, obwohl sie ihn geheim halten wollte. "Mal sehen, welche spannenden Storys über seine 'Promi-Freunde' er da erzählen wird", so Fleur weiter. "Den Namen, das Geschlecht und meine Schwangerschaft, private Angelegenheiten, Freundschaft hat er sich ja pressemäßig immer zu Nutzen gemacht."

"Promi Big Brother" geht am Freitag um 20.15 Uhr in Sat.1 an den Start. Die Moderation wird erneut von Marlene Lufen und dem offen schwulen Jochen Schropp übernommen (queer.de berichtete). Schropp erklärte, er sehe die Show als Gegenprogramm zur Fußball-WM im homophoben Katar (queer.de berichtete).



Jochen Schropp und Marlene Lufen werden durch den "Promi Big Brother"-Zirkus führen (Bild: SAT.1 / Christoph Köstlin)

Auch die nach der Realityshow ausgestrahlte Show "Promi Big Brother: Die Late Night Show" wird einen schwulen Moderator haben: Gegen Mitternacht wird erneut Jochen Bendel an der Seite von Melissa Khalaj die großbrüderlichen Ereignisse des Tages mit Gästen reflektieren. (cw)