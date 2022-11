Basketball-Profi Isaac Humphries outet sich als schwul

Heute, 16:30h, noch kein Kommentar

Der 27-jährige Basketballspieler Isaac Humphries hat sich am Dienstag in einem binnen 17 Stunden mehr als 1,3 Millionen mal angeklickten Twitter-Video als schwul geoutet. Der 2,11 Meter große Profi war erst kürzlich zu Melbourne United gewechselt, einem Team der australisch-neuseeländischen Topliga National Basketball League. In dem dreiminütigen Video wird gezeigt, wie er sich vor seinen Mannschaftskameraden outet.



"Das hier wird wahrscheinlich das schwierigste Gespräch, das ich jemals in meinem Leben führen musste", sagte Humphries. "Aber im Leben geht es darum, auch schwierige Dinge zu tun und von ihnen zu lernen und durch die harten Zeiten eine Veränderung zu erreichen."



Vor einigen Jahren sei er in einen "sehr dunklen, sehr einsamen Ort" gefallen. "Ich habe versucht, mir das Leben zu nehmen. Der Hauptgrund, warum ich an diesem Punkt angekommen war, war ein Kampf mit meiner Sexualität. Ich musste mir klar darüber werden, dass ich schwul bin." Damals habe er seine sexuelle Orientierung "gehasst" und sie "widerlich" gefunden. Er habe nicht geglaubt, in Basketball-Sport offen schwul sein zu können. Doch dann aber Unterstützung bekommen und seine sexuelle Orientierung akzeptiert.

Humphries will Vorbild sein

"Man muss sich nicht verstecken, nur weil man ein Sportler ist", so der mit den Tränen kämpfende Profi weiter. Mit seinem Coming-out möchte Humphries ein Vorbild für andere sein: "Man kann schwul und ein großartiger Basketballspieler sein. Man kann tun, was man will – es hat nichts zu tun mit der Sexualität." Am Ende des Videos ist zu sehen, wie die Mannschaftskameraden Humphries Applaus spenden und ihn danach umarmen.



Coming-outs im Männer-Basketball sind sehr selten. In der amerikanisch-kanadischen NBA, der besten Liga der Welt, gab es mit Jason Collins bislang nur ein Coming-out im Jahr 2013 (queer.de berichtete). Wie homophob die Atmosphäre ist, zeigen die wiederholten homophoben Zwischenfälle. Erst im September wurde NBA-Profi Anthony Edwards nach einer queerfeindlichen Aussage mit einer Geldstrafe in Höhe von 40.000 Dollar belegt (queer.de berichtete). In der deutschen Basketball-Bundesliga der Männer gab es bislang kein einziges Coming-out. (dk)