Bei RTL gibt's zum dritten Mal "Boys Boys Boys"!

Jan Köppen moderiert die beiden neuen schwulen Sonderfolgen (Bild: RTL / Stefan Gregorowius)

Heute, 06:49h, noch kein Kommentar

"Take Me Out – Boys Boys Boys" kehrt zurück: Am 3. Dezember 2022 um Mitternacht strahlt der Privatsender RTL die erste von zwei neuen schwulen Sonderfolgen seiner seit 2013 laufenden Datingshow aus.



Zum dritten Mal sind damit 30 flirtwillige schwule Männer an den Buzzern, um sich ein Date mit einem potenziellen Traumprinzen zu ergattern. Mit dem Spruch "Ist er euer Mann, lasst die Lampe an. Drückt ihr aus, seid ihr raus!" wird Moderator Jan Köppen dabei selbstverständlich nicht fehlen.



Köppen wird die Kandidaten auch wieder genauestens unter die Lupe nehmen. Dabei sind die Männer in der Regel um keine lustige oder freche Antwort verlegen. Die zweite schwule Sonderfolge zeigt RTL am 10. Dezember ebenfalls um 24 Uhr.

Hetero-Variante erfolgreich seit neun Jahren

"Take Me Out" beruht auf einem australischen Konzept. Bei RTL läuft die Dating-Spielshow bereits seit 2013 erfolgreich als reine Hetero-Version, in der mit Josi Melonie auch schon eine trans Kandidatin aufgetreten ist (queer.de berichtete).



Erstmals zeigte RTL im Januar 2021 zwei schwule Ausgaben – damals noch mit dem früheren Moderator Ralf Schmitz, der inzwischen zu Sat.1 gewechselt ist (queer.de berichtete). Im November 2021 verkuppelte dann Nachfolger Jan Köppen erneut schwule Männer (queer.de berichtete). Im Februar suchte RTL auch Kandidatinnen für eine lesbische Ausgabe "Take Me Out – Girls, Girls, Girls" (queer.de berichtete). (cw/pm)