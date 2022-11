Lesbische ZDFneo-Serie "Loving Her" wird fortgesetzt

Erstes Bild vom Set (v.l.n.r.): Lena Klenke als Franzi, Banafshe Hourmazdi als Hanna und Annick Duran Kandzior als Isabel (Bild: Marcus Glahn / ZDF)

Am 8. November haben in Berlin die Dreharbeiten zu der zweiten Staffel der queeren Dramaserie "Loving Her" begonnen, produziert von der MadeFor Film GmbH im Auftrag von ZDFneo. Das teilte die Produktionsfirma am Donnerstag mit.



Unter der Regie von Eline Gehring spielen Banafshe Hourmazdi, Annick Duran Kandzior, Lena Klenke, Karin Hanczewski, Max Schimmelpfennig, Robin Gooch, Leonard Kunze, Justus Riesner und Emma Drogunova. Das Drehbuch stammt von Marlene Melchior (Headautorin) und Olivia Lauren Requat. Die zweite Staffel "Loving Her" wird gefördert durch das Medienboard Berlin-Brandenburg.

Hanna fühlt sich als Außenseiterin

In den neuen Episoden hat Hanna (Banafshe Hourmazdi), mittlerweile Ende zwanzig, endgültig in Berlin Fuß gefasst. Sie arbeitet inzwischen beim Szenemagazin "Spice" – eigentlich ein Traumjob, würde ihr Gen-Z-Boss Sammi (Max Schimmelpfennig), sie nicht regelmäßig zur Verzweiflung treiben.



Während sie sich mit den Dramen ihres eigenen Daseins herumschlägt, beobachtet Hanna das Leben ihrer Freunde und Ex-Liebschaften und fühlt sich immer mehr wie eine Außenseiterin. Sesshaft werden, eine Familie gründen, aufs Land ziehen? Davon ist sie meilenweit entfernt. Erst einmal bräuchte sie wieder eine Frau an ihrer Seite – oder in ihrem Bett. Und genau die tritt schneller als gedacht in Hannas Leben und wirbelt einiges durcheinander. Hanna muss lernen, erwachsen zu werden und Verantwortung für sich selbst zu übernehmen – wird ihr das gelingen?

Sendetermin steht noch nicht fest

"Loving Her" war 2021 die erste deutsche lesbische TV-Serie – "So geht eine gute queere Serie!", lobte damals unser Kritiker Patrick Heidmann. Ein Sendetermin für die zweite Staffel steht noch nicht fest. (cw/pm)