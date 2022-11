"OnlyFans uncovered": Vierteilige Doku über Erotik-Portal

Heute, 10:12h, noch kein Kommentar

Mit "OnlyFans uncovered" zeigt der Kölner Streamingdienst RTL+ eine vierteilige Dokumentation über Menschen, die auf OnlyFans alle Hüllen und fast alle Hemmungen fallenlassen und so zu Stars geworden sind. Die Doku ist ab dem 14. Dezember zu sehen.



"OnlyFans uncovered" folgt Influencer*innen und bekannten Gesichtern aus Reality-Shows in eine für viele unbekannte Parallelwelt: Bei OnlyFans geht es schließlich um mehr als "nur" Sex und Geld. Es geht um Intimität und öffentliche Zurschaustellung, um Erfolgsgeschichten und persönliche Sackgassen, um Glanz und Schattenseiten, unbegrenzte Möglichkeiten und feste Spielregeln. Dabei wird etwa beantwortet, ob freizügigere Inhalte wirklich dazu führen, dass die Konsument*innen freigiebiger werden. Zudem werden Fragen gestellt wie: Welche Grenzen gibt es, welche ist man bereit, für das entsprechende Entgelt zu vergessen? Wieviel verdient man im Bestfall und welchen Preis ist man bereit dafür zu zahlen?



Die Doku will zudem erklären, wie OnlyFans funktioniert und was den Reiz der Plattform ausmacht. Produziert wurde die Doku von IMAGO TV aus Berlin.



Vorgestellt werden auch in der queeren Szene bekannte Protagonist*innen – dazu zählt der 20-jährige Marius Rohde, der noch bei seinen Eltern in einer Dreiraumwohnung lebt. Direkt aus dem "Kinderzimmer" produziert er seit zwei Jahren seine Inhalte. Rohde hatte sich letztes Jahr um den Titel Mr. Gay Germany beworben und es unter die letzten Zwölf geschafft.

Michael Overdick und sein Mann Tim Overdick werden in der Doku als "OnlyFans-Lovestory" vorgestellt. Michael ist bekannt aus "Couple Challenge" und seinem Podcast "Schwanz & ehrlich". Sein Mann Tim und er kreieren Paar-Content bei OnlyFans. Sie haben sich über diese Plattform kennengelernt und verliebt.



Die prominenteste Person der Doku ist Gina-Lisa Lohfink, die durch "Germany's Next Topmodel", "Big Brother" oder "Ich bin ein Star – holt mich hier raus" bekannt geworden ist. Sie will als Plattform-Newcomerin bei Best Fans, dem deutschen Pendant zu OnlyFans, durchstarten. Außerdem sind Jill Hardener, Nicole Dobrikov, Bano Diop, Luisa Krappmann, Roxanne Zingler, Salvatore Vassallo, Vanja Rasova, JJ Rühle sowie die aus "Goodbye Deutschland" bekannten Marlene Weber und Michael dabei. (pm/cw)