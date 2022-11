Deutsche Aidshilfe sucht Leitung für den Bereich Finanzen und Rechnungswesen

Heute, 07:04h, noch kein Kommentar

Als Dachverband von ca. 115 Mitgliedsorganisationen vertritt die Deutsche Aidshilfe e.V. (DAH) die gesundheits- und sozialpolitischen Interessen von Menschen mit HIV/Aids und leistet zudem Präventionsarbeit für von HIV, Virushepatitis und sexuell übertragbaren Infektionen (STI) besonders betroffene Bevölkerungsgruppen. Mehr Informationen unter aidshilfe.de.



Für unsere Bundesgeschäftsstelle suchen wir zum nächstmöglichen Termin eine



Leitung für den Bereich Finanzen und Rechnungswesen (d/m/w/x)

Entgeltgruppe 12 TVöD (Bund), Vollzeit (39 Wochenstunden), unbefristet.



Als Leitung gestalten Sie gemeinsam mit der Geschäftsführung und einem engagierten Team das Finanzmanagement der Bundesgeschäftsstelle. Dabei verantworten Sie insbesondere das Rechnungswesen, die Projekt- und Drittmittelverwaltung sowie die Seminarverwaltung.



Zu Ihren Aufgaben gehören im Einzelnen:

● Leitung des Bereichs Finanzen und Rechnungswesen mit neun Mitarbeitenden

● Organisation und Weiterentwicklung des Bereichs einschließlich der Optimierung der Finanzprozesse

● Aufstellung des genehmigungsfähigen Gesamthaushalts

● Erstellung von Prognosen, Finanzberichten und regelmäßiges Reporting an die Geschäftsführung

● Vorbereitung und Erstellung der Jahresabschlüsse und der Bilanz

● Ansprechperson gegenüber externen Partner*innen wie Steuerberater*innen und Aufsichtsorganen

● Verantwortung für die Digitalisierung im Finanz- und Rechnungswesen



Das sollten Sie mitbringen:

● Abgeschlossene einschlägige Hochschulbildung (Diplom (FH) / Bachelor) in den Studiengängen Betriebswirtschaft, (öffentliche) Verwaltung, Wirtschaftswissenschaften oder in einer vergleichbaren Fachrichtung oder gleichwertige Fähigkeiten und Erfahrungen

● Langjährige Berufserfahrung im Finanzmanagement, idealerweise erworben in einer gemeinnützigen Organisation

● Mehrjährige Leitungserfahrung mit ausgewiesenen Führungs- und Sozialkompetenzen

● Vertiefte Kenntnisse in Finanzbuchhaltung und Bilanzierung

● Sehr gute Kenntnisse im Haushalts- und Zuwendungsrecht sowie im Steuerrecht

● Sicherer Umgang mit DATEV und Erfahrung in der Kostenrechnung

● Sehr gute IT-Kenntnisse (insbesondere MS Office)

● Sehr gute Deutsch- und gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift

● Motivierendes Führungsverständnis mit dem Fokus der Teamarbeit auf Augenhöhe

● Analytische und lösungsorientierte Arbeitsweise mit strategischem Weitblick



Wir bieten Ihnen:

Eine anspruchsvolle und vielseitige Aufgabe mit großem Gestaltungsspielraum. Sie erwartet ein interessantes Arbeitsumfeld mit einer kollegialen und unterstützenden Arbeitsatmosphäre. Wir bieten zudem Flexibilität bei der Gestaltung der Arbeitszeit und des Arbeitsplatzes, einschließlich der Möglichkeit mobilen Arbeitens, sowie Unterstützung bei technischen Hilfsmitteln und sonstigen individuellen Bedarfen. Wir bieten 30 Tage Urlaub. Der Arbeitsplatz ist teilzeitgeeignet.



Wir wünschen uns Kolleg*innen, die sich mit den Zielen der Deutschen Aidshilfe identifizieren. Leidenschaft und Engagement für unsere Themen und unsere politische Haltung setzen wir voraus.



Als Organisation, die gesellschaftliche Diversität erfolgreich mitgestalten will, freuen wir uns über Bewerbungen von Menschen aller gesellschaftlichen Gruppen – unabhängig von Geschlecht, Nationalität, ethnischer und sozialer Herkunft, Religion/Weltanschauung, Behinderung, Alter sowie sexueller Orientierung und Identität. Menschen mit chronischen Erkrankungen (entspr. BGleiG, SGB IX) werden bei gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt.



Alle durch die Bewerbung oder das Bewerbungsgespräch entstehenden Kosten (z.B. Reise- und Übernachtungskosten) sind von dem*der Bewerber*in selbst zu tragen.



Haben wir Ihr Interesse geweckt?



Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung mit Motivationsschreiben, Lebenslauf und Ihren wichtigsten Zeugnissen (maximal zwei Dateien im PDF-Format, bis 10 MB) – ausschließlich über unser Bewerbungsportal "Connectoor"!

https://deutsche-aidshilfe.connectoor.de/

https://app.connectoor.de/jobview?jobid=6377a17addb233a5538b4567

E-Mail-Bewerbungen können leider aus Datenschutzgründen nicht berücksichtigt werden



Bewerbungsschluss ist der 12.12.2022, 24.00 Uhr. Die Vorstellungsgespräche finden voraussichtlich am 19.12.2022 in den Räumen der Deutschen Aidshilfe, Wilhelmstraße 138, 10963 Berlin statt. Nähere Auskünfte zur Stelle erteilt Ihnen gern Katrin Krüger unter der Rufnummer +49 (0)30 69 00 87 0.