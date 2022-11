USA: Fünf Tote bei Schüssen in LGBTI-Club

Heute, 11:47h,

Bei Schüssen in der queeren Bar "Club Q" in der US-Stadt Colorado Springs sind fünf Menschen getötet und 18 verletzt worden. Das teilte die Polizei in der Nacht zum Sonntag (Ortszeit) mit. Offenbar handelte es sich um einen Amoklauf.



Der Täter soll um kurz vor Mitternacht Ortszeit angegriffen haben. In dem Club fand am Samstagabend eine Dragshow statt. Für Sonntag war eine Sonderveranstaltung geplant: "Wir feiern den Transgender Day of Remembrance mit einer Vielzahl von Geschlechteridentitäten und Performancestilen", hieß es in einer Ankündigung auf Facebook.



At least 5 killed, 18 injured in shooting at LGBTQ club in Colorado Springs, police say https://t.co/mKZHqGgRfg The Washington Post (@washingtonpost) November 20, 2022 Twitter / washingtonpost

Erste Bilder zeigen mehrere Polizeiautos vor dem Club. US-Medien berichten, dass der Täter verwundet und verhaftet sein soll. Noch ist unklar, ob er durch die Polizei verletzt worden ist oder von Gästen, die den Amokläufer gestellt haben. Zweiteres schreibt der "Club Q" auf seiner Facebook-Seite über die "Hassattacke". Weiter heißt es: "Wir sind erschüttert über den sinnlosen Anschlag auf unsere Community. Unsere Gebete und Gedanken sind bei allen Opfern und ihren Familien und Freunden."



Die Zahl der Opfer könnte einer Polizeisprecherin zufolge noch steigen. Zahlreiche Personen seien in umliegende Krankenhäuser gebracht worden. Unklar ist bislang, wie viele Menschen sich zum Tatzeitpunkt im Club aufhielten. Die Polizei hat für 8 Uhr Ortszeit (16 Uhr deutscher Zeit) eine Pressekonferenz angekündigt.

Ein Barkeeper des "Club Q" schilderte dem britischen "Mirror" Details des Angriffs: "Ich hatte Angst, dass ich sterben würde. Nach ein oder zwei Minuten war ich mir nicht sicher, ob es vorbei war oder nicht, also stand ich auf und beschloss, zu fliehen. Ich fand einen Mann auf dem Boden liegend, dem in den Hals geschossen wurde."



Der Bericht wird laufend aktualisiert.