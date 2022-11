Ben Platt endlich mal in einer dezidiert schwulen Rolle

Von Patrick Heidmann

Die Leute, die bei Hochzeiten den meisten Hass auf sich ziehen, sind in der Regel die, die den Heiratenden die Aufmerksamkeit stehlen, die zu viel getrunken haben, ausfällig werden, unbeholfen die Deko ruinieren oder gar nicht erst eingeladen sind. In Karoline Herfurths erfreulich witziger RomCom "Einfach mal was Schönes", die gerade im Kino zu sehen ist (und in der u.a. die Schwester der Protagonistin eine Bundesliga-Fußballerin ehelicht), sind ein paar solcher Hochzeitsgäste zu erleben. Und parallel ist ihnen nun mit "Der schlimmste Tag im Leben" (zu sehen bei Prime Video, Originaltitel: "The People We Hate at the Wedding") gleich ein ganzer Film gewidmet.



Als gleich zu Beginn der Komödie die aufwändigen Einladungen der baldigen Braut Eloise (Cynthia Addai-Robinson, gerade auch in "Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht" zu sehen) eintreffen, hält sich die Begeisterung im Familienkreis eher in Grenzen. Aber eine klassische "happy family" waren die Stevensons eben nie. Eloise ist die erste Tochter von Donna (Oscar-Gewinnerin Allison Janney), die die Amerikanerin damals mit dem Franzosen Henrique (Isaach de Bakolé) in London bekam. In die USA zu Donna und ihrem neuen Mann kam Eloise später nur in den Ferien, um bei "Taco Bell" zu essen und natürlich Zeit mit ihren jüngeren Halbgeschwistern Alice (Kristen Bell) und Paul (Ben Platt) zu verbringen.



Seit der Nachwuchs allerdings erwachsen ist, sind so manche der Familienbande gerissen oder mindestens arg strapaziert. Alice etwa will eigentlich gar nicht für die Hochzeit nach Großbritannien reisen und sagt erst zu, als sie den Trip als Chance sieht, ein paar Tage ihren verheirateten Boss und Lover für sich zu haben. Und Paul, mit seinem auf eine Öffnung der Beziehung drängenden Lebensgefährten Dominic (Karan Soni) im Schlepptau, hat vor allem keine Lust, seiner eigenen Mutter zu begegnen. Doch damit sind noch längst nicht alle Konflikte umrissen, die bei den bevorstehenden Feierlichkeiten auszubrechen drohen.

Vollprofis in Sachen Comedy wecken Erwartungen

"Der schlimmste Tag im Leben" bringt vieles mit, was zu einer gelungenen Komödie beitragen könnte. Als Vorlage dient ein Roman des schwulen Autors Grant Ginder, und Regisseurin Claire Scanlon hatte schon mit "Set It Up" bewiesen, dass sie von humorvollen Beziehungsgeschichten etwas versteht.



Und das Ensemble weckt natürlich auch Erwartungen, nicht zuletzt weil Janney und Bell als absolute Vollprofis in Sachen Comedy bekannt sind – und es höchste Zeit wurde, Platt nach "The Politician" und "Dear Evan Hansen" endlich mal in einer dezidiert schwulen Rolle zu sehen.

Doch das Gefühl, dass man hier tatsächlich einer Familie zusieht – oder überhaupt nur glaubwürdigen, realen Menschen – stellt sich selten ein. Von den Figuren (darunter auch Dustin Milligan in einer Art Neuauflage seiner "Schitt's Creek"-Rolle als Alices Zufallsbekanntschaft) über die einzelnen Plot-Situationen bis hin zu prominenten Gastauftritten wirkt "Der schlimmste Tag im Leben" nie wie ein in sich stimmiger Film, sondern immer bloß wie der Versuch einer Sitcom, deren dauerhaft auf Pointe geschriebene Dialoge kaum zünden.



Überhaupt ist das Drehbuch der Molyneux-Schwestern, die bislang vor allem für Animationsserien wie "Bob's Burgers" verantwortlich zeichneten, das größte Problem des Films. Denn echte Lacher bleiben beim Versuch, süßlichen RomCom-Charme mit deftigen Krachern à la "Brautalarm" zu kombinieren, leider Mangelware.



