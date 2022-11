Heute, 12:35h,

Nachdem mehrere europäische Länder auf Druck der FIFA ihren Verzicht der "One Love"-Kapitänsbinde bei der WM angekündigt hatten, hagelt es Kritik: Die Fan-Organisation Football Supporters' Association (FSA) erklärte etwa: "Heute werden sich LGBT+-Fußballfans und ihre Verbündeten wütend fühlen. Heute fühlen wir uns verraten", schrieb die Vereinigung aus England und Wales in einem Statement, das am Montag auf Twitter veröffentlicht wurde. "Heute empfinden wir Verachtung für eine Organisation, die ihre wahren Werte unter Beweis gestellt hat, indem sie den Spielern die Gelbe Karte und der Toleranz die Rote Karte gezeigt hat."



Mit ihrer "Heute"-Aussage griff die FSA eine viel kritisierte Rede von FIFA-Chef Gianni Infantino vom Samstag auf ("Heute fühle ich mich homosexuell"). "Nie wieder sollte eine Fußballweltmeisterschaft ausschließlich auf der Grundlage von Geld und Infrastruktur vergeben werden", so die Organisation weiter. "Keinem Land, das bei LGBT+-Rechten, Frauenrechten, Arbeitnehmerrechten oder einem anderen universellen Menschenrecht zu kurz kommt, sollte die Ehre zuteilwerden, eine Fußballweltmeisterschaft auszurichten".



Zuvor hatten die Verbände aus Deutschland, Dänemark, England, Wales, Belgien, der Schweiz und den Niederlanden mitgeteilt, ihre Kapitäne nicht wie geplant mit der "One Love"-Binde auflaufen zu lassen. Begründet wurde dieser Schritt mit der Drohung der FIFA, die betreffenden Spieler würden eine Gelbe Karte erhalten. Geldstrafen, wie normalerweise bei solchen "Vergehen" üblich, hätte man in Kauf genommen.

Auch aus Politik und Gesellschaft gibt es teils heftige Reaktionen: Der offen schwule SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert bezeichnete die FIFA etwa wegen dem Umgang mit der One-Love-Binde als "schlichte Schande".



Der grüne Bundestagsabgeordnete Sven Lehmann, seit Januar Queerbeauftragter der Bundesregierung, ergänzte: "Wer auch immer hier Druck auf wen ausgeübt hat: Diese Entscheidung ist zutiefst enttäuschend! FIFA und DFB müssen erklären, warum sie Spieler, die für Menschenrechte eintreten wollen, so im Regen stehen lassen."



FIFA und DFB müssen erklären, warum sie Spieler, die für Menschenrechte eintreten wollen, so im Regen stehen lassen. #OneLove #FIFAWorldCup https://t.co/hGSEdOiYgm Sven Lehmann (@svenlehmann) November 21, 2022 Twitter / svenlehmann

Der CSD Deutschland kritisierte das "Affentheater" beim DFB: "Erst ja, dann nein – und auf einmal sind Solidarität und Haltung Fremdwörter für euch. Nicht dass ihr euch mit der OneLove-Kapitänsbinde schon lächerlich gemacht habt, jetzt knickt ihr vor der Fifa ein und verzichtet gänzlich auf ein deutliches Zeichen bei der WM. Das ist nicht nur eine Schande für euch als Verband, sondern für alle Fans", so Ronald Zinke von CSD Deutschland. "Menschenrechte sind nicht verhandelbar und eine gelbe Karte haltet ihr aus. Das internationale Statement wäre wichtiger!"



Auf Twitter zeigten sich viele enttäuscht über die Entscheidung. Zudem gab es viele sarkastische Tweets: "Suchanzeige: Manuel Neuer sucht sein Rückgrat", schrieb ein Nutzer. "Weshalb hat die Mannschaft Angst vor Punktabzügen? Die holen doch sowieso keine", merkte ein anderer an. Ein weiterer Nutzer erklärte: Der DFB spielt ohne One-Love-Binde … und ohne Eier!" (dpa/dk)