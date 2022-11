DFB: "Wir sind nicht eingeknickt" <<<

Heute, 14:50h,

DFB-Präsident Bernd Neuendorf und DFB-Direktor Oliver Bierhoff haben am Montagnachmittag im Trainingszentrum der Nationalmannschaft in Katar verteidigt, dass Manuel Neuer bei WM-Spielen auf Druck der FIFA ohne die "One Love"-Kapitänsbinde auflaufen wird. Hintergrund ist, dass die deutsche Mannschaft erst wenige Stunden zuvor gemeinsam mit sechs anderen europäischen Teams angekündigt hatte, wegen Drucks aus der FIFA auf das Symbol für Menschenrechte zu verzichten (queer.de berichtete).



In einer Pressekonferenz kritisierte Neuendorf den Weltverband scharf: "Die FIFA hat heute eine Aussage für Diversität und Menschenrechte untersagt. Das sind Werte, zu denen sie sich in ihren eigenen Statuten verpflichtet. Das ist aus unserer Sicht mehr als frustrierend und auch ein beispielloser Vorgang in der WM-Geschichte. Es handelt sich aus meiner Sicht um eine Machtdemonstration der FIFA." Sie habe kurzfristig mit sportlichen Konsequenzen gedroht, so Neuendorf weiter. Man wolle den Konflikt nicht auf dem Rücken der Spieler austragen. An den Werten, die man vertrete, werde man aber trotzdem festhalten.



One Love

Um ein Zeichen gegen Diskriminierung und für #Vielfalt zu setzen, wird Manuel Neuer bei den anstehenden beiden Nations League-Spielen und während der WM in Katar eine spezielle Kapitänsbinde tragen. #OneLove



https://t.co/3NoJor10BC pic.twitter.com/lvtPfMeK2u DFB-Team (@DFB_Team) September 21, 2022 Twitter / DFB_Team | Im September kündigte der DFB die Binde an, jetzt ist sie verboten

Neuendorf erklärte auch: "Gerade wir als DFB müssen uns dem Vorwurf nicht aussetzen, dass wir eingeknickt sind." Der Deutsche Fußballbund habe bereits ein "deutliches Signal" gesendet, als er vergangene Woche FIFA-Chef Gianni Infantino die Gefolgschaft verweigerte und ankündigte, ihn auf dem Weg zu seiner Wiederwahl nicht zu unterstützen. Freilich ist Infantino eine Mehrheit auch ohne DFB-Unterstützung sicher.

Neuendorf beklagte, dass die FIFA eine "eindeutige Drohung" gegen die Binde ausgesprochen habe, allerdings die Teams gleichzeitig im Unklaren lasse. So sei nicht sicher gewesen, welche Strafe es gebe – ob eine Gelbe Karte für den Bindenträger oder andere Konsequenzen. "Wir wollen wir unseren Kapitän einem solchen Risiko nicht aussetzen", so Neuendorf.

"Es fühlt sich schon stark nach Zensur an"

"Das Verhalten der FIFA ist frustrierend auch für uns", ergänzte Oliver Bierhoff. "Es fühlt sich schon stark nach Zensur an. Man kann uns die Binde nehmen, aber die Werte, die dafür stehen, werden wir weiter haben."



Alex Scott wearing the One Love captains armband is the only good thing thats happened today #Qatar2022 #OneLove pic.twitter.com/t3Bfr4iWVV bouke (@musteia) November 21, 2022

| Twitter / musteia | Auch der englische Kapitän trägt in seinem ersten Spiel gegen den Iran die Binde nicht – nicht verbieten kann die Fifa aber, dass BBC-Journalistin Alex Jones, eine ehemalige Nationalspielerin, am Rande des Spielfelds ein Zeichen setzt

Neuendorf zeigte sich in der Pressekonferenz auch enttäuscht über die Verzögerungstaktik der FIFA. Die Binde sei ja bereits im September angekündigt worden (queer.de berichtete). Man habe sie auch bereits in internationalen Spielen benutzt, etwa vor rund einer Woche im Länderspiel gegen den Oman, einem offiziellen Fifa-Vorbereitungsspiel auf die WM. "Nichts ist von der Fifa an uns herangetragen worden", so Neuendorf. Die Fifa habe erst jetzt die Debatte begonnen, als sich die Mannschaften bereits auf ihre Eröffnungsspiele vorbereiteten.



Unklar bleibt, ob sich das deutsche Team auf andere Art für Menschenrechte einsetzen will. Bierhoff deutete an, dass außerhalb des Spielfeldes einiges möglich sei.



LGBTI-Aktivist*innen hatten bereits die "One Love"-Binde als faulen Kompromiss kritisiert, weil sie die Botschaft der Regenbogenbinde, die letztes Jahr bei der EM getragen wurde, verwässern würde. "Das ist ja kein politisches Statement, sondern man möchte darum herumkommen, die Regenbogenfahne zu tragen", erklärte etwa Wenzel Michalski von Human Rights Watch (queer.de berichtete). Dass selbst die "Pseudo"-Regenbogenbinde der FIFA zu viel ist, wurde in sozialen Medien mit Entsetzen aufgenommen. (dk)