Schwulenberatung Berlin sucht Sozialarbeiter*in

Heute, 13:10h, noch kein Kommentar

Die Schwulenberatung Berlin sucht zum 01.02.2023 eine*n



Sozialarbeiter*in



oder vergleichbare Qualifikation für ca. 30 Stunden wöchentlich.



Aufgaben u.a.:

● Sozialberatung für LSBTI* und Menschen mit HIV/Aids/Hepatitiden (Fragen der Existenzsicherung, Sozialleistungsansprüche, Krankenversicherung, usw.)

● Beratung im Projekt Drugchecking (Beratungs- und Testangebot zu psychoaktiven Substanzen, Substanzwirkungen und Safer Use, usw.)

● psychosoziale Beratung

● Anleitung von Gesprächsgruppen



Voraussetzungen:

● (Fach-)Hochschulabschluss in den Bereichen Sozialarbeit/Sozialpädagogik oder vergleichbare Qualifikation

● sehr gute Englischkenntnisse (B2 oder höher)

● sehr gute Kenntnisse über die Sozialgesetzbücher I-XII

● gute Kenntnisse der Lebenswelten der Zielgruppen

● Teamfähigkeit, Bereitschaft zur Reflexion, Konfliktfähigkeit



Erwünscht:

● Stabile LSBTI* Identität

● Erfahrung in der sozialen Beratung

● Kenntnisse im Bereich Substanzkonsum/Harm Reduction



Wir bieten:

● Mitarbeit in einem engagierten und erfahrenen Team

● flexible Arbeitszeiten

● Eine wertschätzende Arbeitsatmosphäre

● Regelmäßige Supervision und Fortbildung



Bewerbungen

bitte ausschließlich per E-Mail bis zum Do 01.12.2022 senden an , Kennwort A1/2022/05 SozB



Ausführlichere Informationen unter schwulenberatungberlin.de oder bei Elke Fernholz oder Conor Toomey 446688-111 (Rückrufoption)