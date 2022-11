EGMR: Schweiz diskriminierte Kind aus Regenbogenfamilie

wikipedia) Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte überprüft, ob sich die Mitgliedsstaaten an die Europäische Menschenrechtskonvention halten (Bild:

Heute, 14:29h, noch kein Kommentar

Die Schweiz hat jahrelang ein Kind diskriminiert, weil sie dessen gleichgeschlechtlichen Eltern nicht anerkannt hatte. Das hat am Dienstag der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) in Straßburg mit sechs zu einer Stimme entschieden. Demnach hat die Eidgenossenschaft gegen Artikel 8 der Europäischen Menschenrechtskonvention verstoßen, der das Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens garantiert.



Der Junge war 2011 in Kalifornien von einer Leihmutter auf die Welt gebracht worden. Die beiden Väter lebten in eingetragener Partnerschaft in der Schweiz. In den USA wurden beide Männer als Eltern anerkannt, die Schweiz wollte allerdings nur einen Vater anerkennen, der auch Samenspender gewesen war. Damit haben die Schweizer Behörden nach dem Urteil der Richter*innen-Mehrheit das Grundrecht des Kindes verletzt, das Anrecht auf ein stabiles Familienleben habe.

Rechte der Eltern nicht verletzt

Das Gericht stellte allerdings einstimmig fest, dass die Rechte der Eltern nicht verletzt worden worden seien, da Leihmutterschaft in der Schweiz illegal sei. Dieses Verbot sei angemessen und die Eltern hätten es durch ihren Beauftragung der Leihmutterschaft im Ausland umgangen. Dafür dürfe das Kind aber nicht bestraft werden.



Inzwischen hat die Schweiz ihr Adoptionsrecht reformiert: Das Land erlaubte 2018 die Adoption durch gleichgeschlechtliche Lebenspartner*innen. Im Juli diesen Jahres wurde zudem die Ehe geöffnet (queer.de berichtete).

15.000 Euro Schadensersatz

Im vorliegenden Fall wurde die Adoption des Kindes schließlich Ende 2018 durchgeführt. Die Richter*innen-Mehrheit stellte jedoch fest, dass die Rechte des Kindes zuvor missachtet worden seien – für insgesamt sieben Jahre und acht Monate. Die Schweiz muss daher 15.000 Euro an Schadensersatz und 20.000 Euro für Ausgaben des Klägers bezahlen.



Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte mit Sitz im französischen Straßburg gehört zum Europarat, nicht zur Europäischen Union. Er entscheidet auf Grundlage der Europäischen Menschenrechtskonvention. Dem Europarat gehören 46 Mitgliedstaaten an – konkret sind dies alle europäischen Länder mit Ausnahme von Belarus, Kasachstan, dem Kosovo, Russland und dem Vatikanstaat. Russland wurde erst im März diesen Jahres wegen des Angriffskriegs gegen die Ukraine aus dem Gremium ausgeschlossen. Die Urteile des EGMR sind für die Mitgliedstaaten rechtlich bindend. (dk)