Gedenkfeier in Colorado Springs: "Hört auf, uns zu töten"

Vor dem Tatort in Colorado Springs werden immer mehr Blumen niedergelegt. Seit Dienstag erinnern auch Fotos an die fünf Todesopfer (Bild: IMAGO / USA TODAY Network)

Hunderte Menschen haben nach dem Angriff auf Gäste der queeren Bar "Club Q" in Colorado Springs bei einer Gedenkveranstaltung an die fünf Toten erinnert. Die Trauernden versammelten sich am Montagabend (Ortszeit) in einem Park in der Stadt im US-Bundesstaat Colorado, hielten Kerzen in den Händen, weinten und umarmten sich.



"Wir sollten heute Abend nicht hier sein müssen", sagte Allie Porter, eine der Redner*innen auf der Veranstaltung. "Das hätte nicht passieren dürfen." Einige Redner*innen teilten ihre Erinnerungen an die Opfer, andere warfen rechtsgerichteten Politiker*innen vor, den Hass gegen queere Menschen zu schüren.

Wut auf rechte Politiker*innen

"Wir müssen die politische Agenda gegen die LGBTQ-Community stoppen", sagte die Burlesque-Künstlerin Bunny Bee. "Wir müssen weiter gegen den Hass und die Politiker vorgehen, die das Leben der Menschen dieser Gemeinschaft gefährden."



Die Intoleranz müsse endlich ein Ende haben, bekräftigte ihr Kollege Jimmy Gomez-Beisch. "Hört auf, uns zu töten. Die Gewalt muss einfach aufhören. Der Hass muss aufhören."

Am späten Samstagabend hatte ein mit einem Sturmgewehr und einer Handfeuerwaffe bewaffneter 22-Jähriger den "Club Q" betreten und auf die dort feiernden Menschen geschossen. Fünf Menschen starben, mindestens 18 weitere wurden nach Polizeiangaben verletzt (queer.de berichtete). Einige der Verletzten schweben weiterhin in Lebensgefahr. Die Attacke ereignete sich in der Nacht zum Transgender Day of Remembrance.



Am Montag hatte die Polizei von Colorado Springs die Namen der fünf Todesopfer veröffentlicht (queer.de berichtete). (cw/AFP)