Queere Gruppenreise nach Südafrika

Von Phil Hollister

Heute, 07:46h, noch kein Kommentar

Ich liebe das Reisen in Gruppen, um gemeinsam die Welt zu entdecken. Häufig habe ich auf Pressereisen zusammen mit Journalist*innen die weltweiten Hotspots der queeren Community erkundet. Diese tolle Art zu Verreisen werde ich jetzt in einem neuen Kapitel meines Lebens auch sympathischen Gleichgesinnten anbieten. Queere Gruppenreisen!



Mein Ziel ist es, zusammen mit dem erfahrenen Reiseveranstalter GEBECO – zugehörig der World of TUI – sympathischen Gruppen die Welt zu zeigen und unvergessliche Momente als Gemeinschaft zu erleben. Idealerweise entstehen dabei Freundschaften und hoffentlich folgen dadurch viele weitere gemeinsame Reisen rund um den Globus.



Ich habe extra für die erste Gruppenreise nach Südafrika – Ziele sind Kapstadt und das Western Cape – die neue Webseite queertouristic.com konzipiert, wo sich interessierte Personen sehr genau über den Reiseverlauf, Preise und viele weitere Informationen erkundigen können.



Ich freue mich auf Dich/Euch!