Faeser trägt One-Love-Binde, deutsches Team mit Hand vor Mund

Vor dem Spiel protestierte die deutsche Elf mit einer Geste beim Mannschaftsbild

Beim Auftaktspiel der deutschen Fußballnationalmannschaft gegen Japan in ar-Rayyan hat Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) ein Zeichen gesetzt und die von der FIFA auf dem Platz verbotene One-Love-Binde getragen. Die Sozialdemokratin verbreitete am Mittwochnachmittag während der ersten Halbzeit des Spieles im Kurzbotschaftendienst Twitter ein Foto von sich auf der Tribüne, das sie mit der Binde am linken Arm zeigt.



Neben der Ministerin saß während des Spiels FIFA-Chef Gianni Infantino, der für das Verbot der One-Love-Binde verantwortlich gemacht wurde.



Zuvor hatten die Nationalspieler sich beim Mannschaftsfoto den Mund zugehalten und so gegen das Verbot protestiert. Allerdings wurde diese Geste in sozialen Medien als nicht ausreichend kritisiert.



Der Deutsche Fußballbund veröffentlichte auch eine Stellungnahme, in dem er die Aktion erklärte: "Wir wollten mit unserer Kapitänsbinde ein Zeichen setzen für Werte, die wir in der Nationalmannschaft leben: Vielfalt und gegenseitiger Respekt. Gemeinsam mit anderen Nationen laut sein. Es geht dabei nicht um eine politische Botschaft: Menschenrechte sind nicht verhandelbar. Das sollte selbstverständlich sein. Ist es aber leider immer noch nicht. Deshalb ist uns diese Botschaft so wichtig", hieß es. "Uns die Binde zu verbieten, ist wie den Mund zu verbieten. Unsere Haltung steht."



Sieben europäische Fußballverbände, darunter der DFB, hatten kurzfristig entschieden, wegen der Drohung der FIFA mit Strafen für die Spieler auf das Tragen der Binde, die für Vielfalt und Toleranz steht, zu verzichten (queer.de berichtete). Die Binde war ohnehin zuvor auch von LGBTI-Aktivist*innen als fauler Kompromiss kritisiert worden, weil bei der Europameisterschaft 2021 noch die Regenbogenfahne als Kapitänsbinde getragen worden war (queer.de berichtete).

Faeser hatte das Verbot bei ihrem Besuch in Doha zuvor einen "großen Fehler" genannt (queer.de berichtete). Die Armbinden gelten auch als Protest gegen die Gesetze des WM-Gastgebers Katar, der unter anderem Homosexualität unter Strafe stellt. Zudem wird kritisiert, dass die Offiziellen in Katar Fans Regenbogen-Utensilien abnahmen, obwohl die FIFA zuvor noch versichert hatte, dass queere Fans und Regenbogenfahnen bei der Weltmeisterschaft willkommen seien. (AFP/dk)