Als ungeouteter Polizist bei queerfeindlichen Protesten

Von Fabian Schäfer

Heute, 03:36h, noch kein Kommentar

Schon im Aufzug fallen sie übereinander her. Cristi und Hadi können nicht warten, bis sie in der Wohnung sind, da überkommt es das schwule Paar bereits. Kein Wunder, sie führen eine Fernbeziehung: Cristi lebt in Rumänien, Hadi in Paris. Sie sprechen Englisch und Französisch miteinander, Hadi hat ein wenig Rumänisch gelernt.



Jetzt haben sie mal wieder ein paar gemeinsame Tage, für die sie ganz verschiedene Vorstellungen haben: Der Gast Hadi würde gern in die Berge fahren, irgendwo raus, einfach nur wir zwei. Cristi hat darauf erkennbar keine Lust, sucht irgendwelche Ausreden. Dann taucht auch noch seine Schwester überraschend auf, die ihrem Bruder zwar eine schwule Phase attestiert, ansonsten aber aufrichtig nett und interessiert an Hadi ist.

Religiöse Nationalist*innen stören Kinovorstellung



Poster zum Film: "Poppy Field" startet am 24. November 2022 im Kino

Bis hierhin scheint "Poppy Field" ein ganz konventionelles Drama zu sein. Die oft gesehenen Konflikte liegen auf dem Tisch, die Lösungen eigentlich auch. Doch der erste Spielfilm des rumänischen Theaterregisseurs Eugen Jebeleanu nimmt eine unvorhergesehene dramaturgische Wendung und verlässt den ausgetretenen Dramenpfad.



Der Polizist Cristi muss zu einem Einsatz in ein Kino. Eine queerfeindliche Gruppe stört dort die Vorführung eines Films mit lesbischen Figuren. Hier wird das Drama zum Kammerspiel, der Film wird diese Szenerie nicht mehr verlassen. Gefühlt in Echtzeit erleben wir, wie es dem ungeouteten Cristi im Kino ergeht.

Ein ehemaliger Lover erkennt Cristi

Besonders kritisch wird der Einsatz für Cristi, als ihn ein ehemaliger Lover entdeckt und erkennt. Cristi ignoriert ihn, seine Kollegen dürfen auf keinen Fall erfahren, dass er den schwulen Kinobesucher kennt. Seine Angst wird immer stärker, bis sie in einen Ausbruch gipfelt.



"Poppy Field" hat reale Ereignisse zum Vorbild: Immer wieder störten in Rumänien in den vergangenen Jahren orthodox-nationalistische Gruppen die Vorführung von queeren Filmen (queer.de berichtete). Sie sehen darin eine Verletzung der rumänischen Werte, Verrat an den Familien – die typische Rhetorik der Rechten. Der Film zeigt den Protest und den Schlagabtausch der Religiösen und der queeren Community fast wie eine Reportage. Die Ähnlichkeit zu Videos der echten Proteste ist offensichtlich.



Als schwuler Mann in einer ultramaskulinen Sphäre



Vor allem aber ist "Poppy Field" eine mehr als gelungene Charakterstudie: Cristi, außerordentlich dargestellt von Conrad Mericoffer, ist einerseits in einer leidenschaftlichen, aber problembehafteten Beziehung. Andererseits bewegt er sich mit einem Job in einer zutiefst heteronormativen, ultramaskulinen Sphäre. Als Polizist muss er zudem neutral sein, im Innersten ist er der Community nahe, nach außen muss er sich von ihr abgrenzen. Ein Spagat, an dem er schließlich zerbricht.



Diese Charakterstudie weitet sich aus durch intensive Gespräche mit seinen Kollegen. In zugegeben gewöhnungsbedürftig langen Dialogszenen spricht Cristi über scheinbar belanglose Themen, die sich weit weg von der eigenen Handlung befinden. Regisseur Eugen Jebeleanu ist hier ganz dem naturalistischen Stil des modernen rumänischen Films verpflichtet, wie ihn auch der Gewinner der Berlinale 2021, "Bad Luck Banging or Loony Porn" pflegt.



Wo das für Cristi hinführt? Vielleicht liefert darauf vielmehr der Titel als der Film selbst eine Antwort. Der schwarze Mittelpunkt des roten Mohns, weiß Wikipedia, symbolisiert die Leiden der Liebe. Cristi hat es gleich mit einem ganzen Feld der Blumen zu tun.



| Direktlink | Offizieller deutscher Trailer

Infos zum Film



Poppy Field. Drama. Rumänien 2020. Regie: Eugen Jebeleanu. Cast: Conrad Mericoffer, Alexandru Potocean, Radouan Leflahi, Cendana Trifan, Ionuţ Nicolae, Alex Câlin, Rolando Matsangos, George Piștereanu. Laufzeit: 81 Minuten. Sprache: rumänische Originalfassung mit deutschen Untertiteln. FSK 12. Verleih: missingFILMs. Kinostart: 24. November 2022