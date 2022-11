Neue Datingshow für schwule Dilfs

Heute, 12:03h, noch kein Kommentar

In den USA wird bereits an einer Art "Prince Charming" 2.0 gearbeitet. Diesen Monat wurde bekannt, dass kommendes Jahr die neue achtteilige Datingshow "For The Love of DILFs" an den Start gehen wird. Ausgestrahlt wird die Show vom queeren TV-Sender OUTtv.



In der Show turteln zwei Gruppen schwuler Männer miteinander – auf der einen Seite Dilfs, auf der anderen Seite Himbos. Dilfs ist ein Akronym und steht für "Dad I'd Like To Fuck" (Papi, den ich pimpern möchte). Die Wortschöpfung steht für reifere Männer, typischerweise zwischen 30 und 50, die als Sexobjekt wahrgenommen werden. Die weibliche Form von Dilf ist Milf.



| Direktlink | "American Pie" machte den Begriff Milf weltberühmt

Himbos ist eine englisches Kofferwort, das sich aus "him" (er) und "bimbo" (Tussi) zusammensetzt. Das Wort "Bimbo" hat im Englischen eine völlig andere Bedeutung als im Deutschen und steht für eine attraktive, aber ein wenig einfältige, meist jüngere Frau. Bimbo ist bereits seit rund einem Jahrhundert insbesondere im amerikanischen Englisch gebräuchlich, während die männliche Entsprechung Himbo erst seit den Achtzigerjahren in Gebrauch kam.



In "For The Love of DILFs" sollen die Daddys und Himbos nun die große Liebe finden – und dabei winkt auch ein Preisgeld von 10.000 Dollar. "Das Internet ist seit Jahren besessen von diesen zwei schwulen Subkulturen, die oberflächlich wie das komplette Gegenteil aussehen. Aber wenn uns Reality-TV etwas lehrt, ist es, dass sich Gegensätze anziehen", erklärte Topher Cusumano von der Produktionsfirma Daddy TV gegenüber "Deadline" das Konzept der neuen Show.

Stormy Daniels moderiert



Stormy Daniels wird die neue Show moderieren (Bild: Daddy TV)

Die Moderation wird Pornodarstellerin Stormy Daniels übernehmen. Die 43-Jährige hatte es während der Trump-Präsidentschaft als Gegenspielerin des umstrittenen Staatschefs zu internationaler Berühmtheit gebracht. Der Hintergrund: Nach eigenen Angaben hatte sie 2006 ein Mal mit Donald Trump geschlafen, als dieser bereits mit Melania verheiratet war. Sie unterzeichnete wenige Tage vor der Präsidentschaftswahl 2016 eine Vereinbarung mit Trump-Anwalt Michael Cohen, in der sie sich verpflichtete, nicht öffentlich über die angebliche Affäre zu sprechen. Dafür erhielt sie 130.000 Dollar. Aus dieser Vereinbarung wollte sie 2018 aussteigen und zog deshalb vor Gericht. Daraufhin entwickelte sich die Geschichte zu einer Schlammschlacht. Daniels wurde zu einer Heldin für viele Trump-Gegner*innen – so wurde sie zur Ehrenbürgerin von West Hollywood ernannt, der queersten Stadt der USA (queer.de berichtete).



"Wir sind begeistert, dass wir mit Stormy arbeiten dürfen", erklärte Philip Webb von OUTtv. "Sie setzt sich seit langem für die LGBTQ-Community ein. Weil sie eine Verbündete, ein Star und eine Beziehungsexpertin ist, ist sie perfekt für eine Show, in der Jungs auf der Suche nach Liebe sind."



OUTtv hat zuletzt mehrere neue Realityshows für die queere Community in Auftrag gegeben. Dieses Jahr starteten etwa die Reihen "X-Rated: NYC" und "Gogo For The Gold". (cw)