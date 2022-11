Drehschluss für die Serie "Nackt über Berlin" von Axel Ranisch

Es ist vollbracht – "Nackt über Berlin" ist abgedreht. Vorne von links nach rechts: Axel Ranisch, Christina Große, Anh Khoa Tran, Dennis Pauls, hinten von links nach rechts: Lorenzo Germeno, Milena Maitz, Thorsten Merten, Heiko Pinkowski, Sidney Fahlisch (Bild: SWR / studio.tv.film)

Vergangene Woche sind die Dreharbeiten zu "Nackt über Berlin" abgeschlossen worden, teilte der Südwestrundfunk mit. Dabei handelt es sich um die erste Serie von Axel Ranisch, der gemeinsam mit Sönke Andresen auch das Drehbuch auf der Basis seines gleichnamigen Romans verfasst hatte, der die Selbstfindung eines schwulen Jungen behandelt. Das Buch hatte den Debütpreis der lit.Cologne 2018 gewonnen. Entstanden sind jetzt sechs jeweils 45-minütige Folgen.



Die Comic-of-Age-Serie erzählt von den beiden Jugendlichen Jannik (Lorenzo Germeno) und Tai (Anh Khoa Tran) – zwei Außenseitertypen, die nicht so ernst genommen werden. Füreinander sind sie beste Freunde, hofft zumindest der gutmütige Klassik-Nerd Jannik, auch wenn er sich dieser Freundschaft nie so ganz sicher ist. Jedenfalls will er sie nicht dadurch gefährden, dass er Tai seine Verliebtheit gesteht.

Als die beiden eines Nachts ihren sturzbetrunkenen Schuldirektor Jens Lamprecht auflesen und in seine Wohnung bringen, sperren sie ihn dort ein – zunächst zum Spaß. Aber dann lässt Tai den Direktor nicht wieder raus. Stattdessen nutzt er seine Technikkenntnisse, um Lamprechts Hightech-Wohnung komplett zu verwanzen. Lamprecht muss feststellen, dass er zu einem Gefangenen geworden ist, der von einer anonymen Instanz, die sich Gott nennt, totalüberwacht wird. Und Jannik registriert Tais grimmige Freude, Lamprecht zu intimen Bekenntnissen zu zwingen.



Je aufgelöster Lamprechts Zustand wird, desto größer wird Janniks Unbehagen. Als er dahinterkommt, dass Tai mehr weiß und die ganze Zeit einen Racheplan verfolgt, muss er über sich hinauswachsen, um Schlimmeres zu verhindern.



Axel Ranisch war bereits in mehreren Filme mit schwuler Thematik Regisseur: Sein origineller Low-Budget-Film "Dicke Mädchen" wurde von Publikum und Kritiker*innen ebenso hoch gelobt wie sein schwuler Schlagerfilm "Ich fühl mich Disco". 2012 hatte er auch zusammen mit den Regisseuren Tom Tykwer, Chris Kraus, Robert Thalheim und Julia von Heinz den Dokumentarfilm "Rosakinder" gedreht, der von der Beziehung zu ihrem gemeinsamen "Filmvater" und Mentor Rosa von Praunheim handelt.



"Nackt über Berlin" wird laut SWR voraussichtlich nächstes Jahr sowohl bei Arte als auch in der ARD ausgestrahlt. (cw)