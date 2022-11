Fotofahndung: Berliner Polizei sucht nach homophoben Schlägern

Die Polizei bittet die Öffentlichkeit um Hilfe, um zwei Schläger dingfest zu machen (Bild: TechLine / pixabay

Mit der Veröffentlichung von Bildern bittet die Berliner Polizei um Mithilfe bei der Suche nach zwei offenbar homophoben Tatverdächtigen. Am 2. April (Samstag) war gegen 17 Uhr ein 34-jähriger Mann in der Oranienstraße in Kreuzberg zunächst von einem unbekannten Mann homophob beleidigt und in der Folge auch mit Faustschlägen angegriffen worden.



Zwei andere Männer beteiligten sich im weiteren Verlauf an dem Angriff und schlugen ebenfalls zu. Einer der mutmaßlichen Schläger konnte bereits kurz nach der Tat festgenommen werden (queer.de berichtete). Der Angegriffene erlitt durch die Tat mehrere Kopfverletzungen und musste im Krankenhaus behandelt werden.



Die Tatverdächtigen werden wie folgt beschrieben: Der erste Mann ist zirka 55 bis 65 Jahre alt, hat kurzes, grauweißes Haar und einen grauweißen Vollbart. Bekleidet war er mit einem schwarzen längeren Mantel und einem schwarzen Shirt.



Der zweite Tatverdächtiger ist ungefähr im selben Alter, hatte kurzes, lockiges hellbraunes Haar und trug einen Schnurrbart. Bekleidet war er mit einer blauen Jacke mit grünem und rotem Streifen auf der Brust.



Die beiden Tatverdächtigen (Bild: Polizei Berlin)

Die Ermittelnden der Kriminalpolizei fragen: Wer kann Angaben zur Identität und / oder dem Aufenthaltsort der gesuchten Tatverdächtigen geben? Wer hat die Täter vor, während oder nach der Tatbegehung gesehen? Wer kann weitere, sachdienliche Hinweise zur Tat oder zu den Tatverdächtigen geben?

Hinweise auch per Telefon, Fax oder Internet möglich

Hinweise nimmt das Landeskriminalamt im Bayernring 44 in Berlin-Tempelhof unter der Telefonnummer (030) 4664 953 528, per Telefax unter der Nummer (030) 4664 953 599 sowie per E-Mail entgegen. Hinweise können auch über die Internetwache Berlin sowie jede andere Polizeidienststelle abgegeben werden.



Die Berliner Polizei hatte erst wenige Stunden vor dem Aufruf gemeldet, dass sie einen 16-jährigen Jugendlichen festgenommen hatte, der verdächtigt wird, aus Hass eine trans Frau angegriffen zu haben (queer.de berichtete). Die Polizei und die Staatsanwaltschaft in der Hauptstadt haben eigene Ansprechpartner*innen für LGBTI. (pm/cw)