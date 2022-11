Flitzer mit Regenbogenfahne bei WM-Spiel Portugal gegen Uruguay

In der TV-Übertragung war der Protest nur kuz zu sehen (Bild: Screenshot itv)

Beim WM-Gruppenspiel zwischen Portugal und Uruguay hat ein Flitzer mit einer Regenbogenfahne in der PACE-Version und weiteren politischen Botschaften für Aufsehen gesorgt. Wenige Minuten nach dem Beginn der zweiten Halbzeit lief am Montagabend im Lusail Stadion in Katar ein Zuschauer mit der bunten Fahne über den Rasen, wurde aber schnell von Ordnern gestoppt und von zwei von ihnen aus dem Innenraum des Stadions geführt.



"Ich hoffe, dass dem Jungen nichts passiert", sagte Portugals Spieler Rúben Neves nach dem Spiel. "Wir alle haben seine Botschaft verstanden, die ganze Welt." Auf dem Superman-Shirt der Flitzers stand vorne auf der Brust zudem "Save Ukraine" und auf dem Rücken "Respect for Iranian Women". Schiedsrichter Alireza Faghani aus dem Iran hob die Fahne auf und brachte diese vom Spielfeld.



In TV-Aufnahmen war der Protest nur kurz zu sehen – traditionell schaltet die wie hier direkt von der FIFA verantworteten Regie für das Welt-Bild von Flitzern weg, um diese nicht zu ermutigen. "Das ist für mich einfach auch lächerlich", kommentierte dazu Tom Bartels in der ARD. "Lasst ihn dieses Zeichen setzen, das ist nun nicht wirklich gegen die Fifa-Karta: Für die Werte, für die auch die Regenbogenflagge steht. Jeder weiß, dass etwas passiert ist. Das ist nahezu grotesk, wenn das dann von der Regie nicht gezeigt wird. Uns ist bewusst, dass so etwas passieren kann, aber das ist dann Zensur und das hat die Fifa nicht nötig."



Zugleich waren bei dieser WM praktisch keine Regenbogenflaggen im Publikum gesichtet worden. Organisationen wie Human Rights Watch hatten queeren Fans vorab davon abgeraten, zur Fußball-WM in das Verfolger-Regime zu reisen. In den letzten Tagen hatte es mehrfach Berichte gegeben, dass katarische Ordner und Sicherheitskräfte Fans Regenbogen-Utensilien abnahmen, sie damit nicht ins Stadion ließen oder aus dem Stadion entfernten (queer.de berichtete). Auch gab es Berichte über eine entsprechende Unterdrückung von Botschaften gegen das iranische Regime.

Eigentlich hatte die FIFA Fans zugesichert, dass sie auch Regenbogen-Artikel im Stadion tragen dürfen. Der Fußball-Weltverband steht zudem in Kritik, weil er mehreren europäischen Mannschaften eine spezielle Kapitänsbinde mit an den Regenbogen angelehnten Farben und dem Aufdruck "One Love" verboten hatte.



Die Binde wurde bei Spielen bislang nur von der deutschen Innenministerin Nancy Faeser (SPD) und der belgischen Außenministerin Hadja Lahbib gezeigt. In den TV-Bildern war der Protest u.a. gegen die katarische Verfolgung und Bestrafung Homosexueller ebensowenig zu sehen wie Regenbogen-Symbolik oder queere Personen im Publikum – die Thematik dürfte folglich auch von vielen TV-Sendern weltweit, gerade in Verfolgerstaaten, ignoriert worden sein. (cw/dpa)