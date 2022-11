Katars Energieminister: "LGBTQ nicht akzeptabel"

Heute, 04:20h, noch kein Kommentar

Der katarische Energieminister Saad Scherida Al-Kaabi hat Änderungen im Umgang mit queeren Menschen in seinem Land infolge der Fußball-WM eine Absage erteilt. "Als Muslime glauben wir daran, dass LGBTQ nicht akzeptabel ist in unserer Religion", sagte Al-Kaabi in einem am Dienstag veröffentlichten Interview mit Bild TV. "Das islamische Gesetz akzeptiert LGBTQ nicht."



Internationale Kritik an der Haltung Katars in dieser Frage wies er zurück. "Der Westen will uns das diktieren, was er will", sagte er. Es werde verlangt, "dass wir als Kataris uns verändern müssen. Dass wir unsere Religion, unseren Glauben ändern müssen." Dies sei "nicht akzeptabel". Der Energieminister weiter: "Wo ist mein Menschenrecht, das zu wählen, was ich für meine Religion, mein Land, meine Kinder und meine Familie will?"



In Katar steht auf Homosexualität eine mehrjährige Haftstrafe. Nach Scharia-Recht ist sogar die Verhängung der Todesstrafe für muslimische Gläubige möglich.

Kritik an Innenministerin Faeser

Angewidert zeigte sich Al-Kaabi auch über die Debatte über das Tragen der "One Love"-Binde bei der Fußball-WM: Die Menschen sollten "sich an die Regeln halten", wenn man ein Land besuche, so der Minister im Interview mit Bild TV. Dies gelte auch für Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD), die bei ihrem Stadionbesuch in Katar eine solche Binde trug. "Ich glaube nicht, dass es von Menschen begrüßt wurde. Wenn ich als Regierungsvertreter ein anderes Land besuche und weiß, dass das Land von einer speziellen Geste [...] angegriffen ist, dann würde ich das respektieren."



Der Energieminister hatte vor Veröffentlichung des Interviews das Gas-Abkommen mit Deutschland unterzeichnet. Ab 2026 liefert Katar der Bundesrepublik jährlich zwei Millionen Tonnen LNG-Flüssiggas. (cw/AFP)