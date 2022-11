Rafi Rachek lästert über Sam Dylan

Ein Bild aus besseren Zeiten: Rafi Rachek (li.) und Sam Dylan inszenierten sich während ihrer gemeinsamen Zeit gerne in sozialen Medien (Bild: Instagram / Rafi Rachek)

Der 32-jährige Reality-Darsteller Rafi Rachek hat in "Promi Big Brother – Die Late Night Show" über seinen Ex-Freund Sam Dylan (31) ausgepackt. "Ich bin ein sehr bodenständiger Mensch", sagte Rachek in der Sendung von Jochen Bendel und Melissa Khalaj. "Er war leider in sehr vielen Bereichen sehr, sehr oberflächlich und hat sich auch durch seine TV-Auftritte leider ein bisschen verändert." Der Dylan-Ex fügte hinzu: "Und das hat mir ein bisschen gefehlt. Wo ich am Ende gesagt habe: Sorry, das passt irgendwie nicht mehr." Rachek verriet auch, dass ihn Dylan bereits auf Instagram blockiert habe und er keinen Kontakt mehr mit seinem Ex habe.



Das Paar zelebrierte sich in seinen knapp drei Jahren Beziehung – mit einer kleinen Trennungs-Unterbrechung – in Trash-TV und sozialen Medien. Im Juni diesen Jahres gaben die beiden bekannt, dass sie nun wieder Singles seien (queer.de berichtete). Nur wenige Monate zuvor hatten sie noch angekündigt, eine Leihmutter mit einer Realityshow casten zu wollen (queer.de berichtete).



Rachek war bereits letztes Jahr bei "Promi Big Brother" dabei. Er glaubt, dass sein Ex ihm die Teilnahme an der Reality-Show verdanke: "Dank mir ist er auch irgendwo reingekommen dieses Jahr. Hat auch, glaube ich, viel damit zu tun. Ich war letztes Jahr auf der Aftershowparty. Da habe ich mit dem Produzenten gesprochen und gesagt: 'Hier der, der gibt auch Gas.' Wäre ich nicht dabei gewesen, wäre er dieses Jahr auch nicht drin", sagte er.



Vom diesjährigen "Promi Big Brother"-Cast ist Rachek nicht begeistert: "Da fehlt halt ein zweiter Raffi", so der selbsternannte Experte. "Viele haben da drin keine Eier in der Hose."

Dylan über Rachek: "Ich glaube, er wird ganz schön dumm aus der Wäsche gucken"

Sam Dylan hatte bereits vor seinem Einzug ins "Big Brother"-Haus ein paar Spitzen gegen seinen Ex fallen gelassen: "Ich glaube, er wird ganz schön dumm aus der Wäsche gucken und mich sicherlich nicht unterstützen", sagte er vor zwei Wochen. "Wir sind im Schlechten auseinander gegangen und haben auch gar keinen Kontakt mehr. Ich weiß halt nicht, was draußen passiert und was die Leute über mich erzählen. Er kann natürlich alles Mögliche erzählen, um mir vielleicht bei der Show zu schaden."



Rachek hatte letztes Jahr in der Show den 15. Platz unter 18 Teilnehmenden belegt (queer.de berichtete). Sein Ex ist inzwischen weiter: Er zog am Dienstagabend in die Top-11 ein. An einen Sieg seines Ex-Partners glaubt Rachek jedoch nicht, erklärte er in der "Late Night Show".



Vor gut einer Woche hatte das Coming-out von Sängerin Doreen Steinert bei "Promi Big Brother" für Schlagzeilen gesorgt (queer.de berichtete). Sie ist wie Dylan nach wie vor im Haus des "Großen Bruders" dabei. Am Dienstagabend mussten die beiden Reality-Darstellerinnen Walentina Doronina ("Are You The One?") und Catrin Heyne ("Goodbye Deutschland! Die Auswanderer") das "Big Brother"-Haus verlassen. Die zehnte Staffel der Promi-Realityshow läuft bis zum 7. Dezember. (cw)