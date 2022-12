"Prince Charming": Basti und Fabian sind kein Paar mehr

Von Anfang an zählte Basti zu den Favoriten der diesjährigen "Prince Charming"-Staffel – und das nicht nur bei den Zuschauer*innen, sondern auch beim Prinzen selbst. Es war also wenig überraschend, dass er diesen – gemeinsam mit Tim (25) – ins Finale hat einziehen lassen und sich am Ende für ihn entschied. Doch lange hielt diese Beziehung nicht, wie nun in der großen Wiedersehensshow auf RTL+ bekannt gegeben wurde.



Fabian machte per Telefon Schluss – für Tim



Grund hierfür sind nicht nur die unterschiedlichen (Beziehungs-)Vorstellungen der beiden, sondern auch die Tatsache, dass Fabians Gefühle am Ende doch größer für den Luzerner Tim waren. Per Anruf informierte er Basti darüber und machte quasi am Telefon mit ihm Schluss. Für viele wäre dies sicherlich ein echter "Schlag in die Fresse" gewesen, doch Basti habe das Ende der Beziehung, laut eigener Aussage, recht schnell verarbeiten können. Denn auch er datete anschließend einen anderen Mann aus dem "Charming"-Kosmos – seinen Mitkandidaten Leon (22).



Mit Leon hätte auch schon in der Villa "eine gewisse Spannung geherrscht", welche ihren Höhepunkt sicherlich auf der Pool-Party nach dem Flaschendrehen fand. Hier fiel schließlich bereits der erste Kuss zwischen den beiden. Gedatet haben sie sich dann nach Fabians Anruf – und besuchten sich hierfür gegenseitig in Bielefeld und Maastricht. Nach einigen Monaten mussten sie allerdings feststellen, dass es beziehungstechnisch nicht funktioniert. Dennoch seien die beiden nach wie vor befreundet, wenn auch sie sich heute nicht mehr all zu oft sehen, was aber in erster Linie auch an Leons aktueller Heimat Miami liege.

Basti verliert kein schlechtes Wort über Fabian

Und auch Fabian ist nicht mehr mit Tim zusammen. Stattdessen datet er aktuell einen Mann aus London, über den aber nichts Genaueres bekannt ist. Die "Prince Charming"-Lovestorys sind also, zumindest was diese Staffel angeht, Geschichte.



Dennoch: Im gesamten Interview möchte Basti kein schlechtes Wort über Fabian verlieren, da er schließlich Mal echte Gefühle für ihn gehabt habe. Dennoch wirft er in den Raum, dass sich Fabian vor Start von "Prince Charming" vielleicht besser überlegen hätte sollen, ob die Rolle des Prinzen wirklich zu ihm passt. Denn Fabian sei schließlich kein besonders großer Verfechter des Konzepts Exklusivität, wie durch die Show zum Vorschein kam.



Basti und Fabian zusammen im Bett (Bild: RTL)

In Zukunft: "Bad Boy" statt "Perfektionist"



Nach den Erfahrungen mit Fabian, Leon und einem weiteren Mann, den er aber nicht namentlich nennt, möchte sich Basti nun erst einmal auf sich selbst konzentrieren. Denn mit allen drei Männern seien es sehr emotionale Reisen gewesen und aktuell müsse er sich erst einmal um seinem kürzlichen Umzug nach Köln, sein Studium und seinen Job kümmern. Dating-Apps nutze er deshalb zur Zeit auch keine.



Dennoch wollten wir von ihm natürlich wissen, ob er – gerade durch die Erfahrungen mit Fabian – irgendwelche Rückschlüsse für künftige Dates und Beziehungen ziehen konnte. Und tatsächlich: Eines steht für ihn besonders fest – er möchte "keinen geleckten Mann mehr", also niemanden der "super perfektionistisch ist, in allem was er tut." Hierfür sei Basti selbst einfach "zu chaotisch". Zudem sehnt er sich auch ein bisschen nach einem "Bad Boy".

Humor und Loyalität sind Bastis Needs in einer Beziehung

Besonders wichtig seien ihm Humor und Loyalität. Wenn er sich selbst einen Traumprinzen backen könnte, wäre dieser etwa 1,95 Meter groß, hätte dunkle Haare, ein paar Tattoos und einen Bart und in etwa den Körperbau von Fabian. Basti selbst sei sehr pflegeleicht und würde sich schnell verlieben. Doch genauso schnell wie er sich verliebt, kann er sich auch wieder entlieben: Denn wenn ihm einmal das Herz gebrochen wurde, dann kann er diese Liebe auch nicht aufrechterhalten.



Vor "Prince Charming" hatte Basti übrigens schon Mal eine Beziehung, die allerdings sehr toxisch und von Eifersucht geprägt gewesen sei. Basti sei, charakteristisch für sein Sternzeichen Stier, sehr loyal und anhänglich, aber eben auch eifersüchtig. Dennoch ist ihm noch nicht bewusst, welches Beziehungskonzept am ehesten zu ihm passt – also beispielsweise ob er Exklusivität möchte oder nicht.



Basti konnte durch "Prince Charming" eigene Vorurteile abbauen



Trotz des enttäuschenden Endes mit Fabian, bereut er seine Teilnahme an "Prince Charming" keineswegs. Denn Basti habe sich durch die Show viel besser kennenlernen können, neue Freunde dazugewonnen und seine bisherigen Vorurteile gegenüber der LGBTI-Community abgebaut. Wie er im Rahmen der Dating-Show offenbarte, litt er nämlich selbst lange unter internalisierter Homophobie und muss auch heute noch teilweise dagegen ankämpfen. Doch durch die vielen verschiedenen Charaktere habe er ein neues Bild von der Community bekommen und fühle sich in der queeren Bubble nun deutlich wohler.



Am Ende des Interviews hat er – passend dazu – noch eine wichtige Botschaft für alle Leser*innen: "Liebt euch selbst und seid froh, dass ihr seid wir ihr seid!"



Kritik von Folge 1: Der Prinz, die Penis-Seife, peinliche Plattitüden und ein Pupser

Kritik von Folge 2: Seestern-Reiten auf der schwulen Klassenfahrt

Kritik von Folge 3: Vor der Pool-Party gibt's ein Penis-Eis für alle

Kritik von Folge 4: Haben Fabian und Sebastian etwa Sex?

Kritik von Folge 5: Sklaven, Tränen, internalisierte Homophobie

Kritik von Folge 6: Massage (fast) mit Happy Ending

Kritik von Folge 7: Flaschendrehen und ganz viel Wodka

Kritik von Folge 8: Die Kandidaten als Karikaturen ihrer selbst

Kritik von Folge 9: Für diesen Mann hat sich Fabian entschieden