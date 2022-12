Deutsche Aidshilfe fordert Verbot von HIV-Tests im Arbeitsleben

Heute, 10:47h, noch kein Kommentar

Queere und HIV-Organisationen weisen anlässlich des Welt-Aids-Tages am Donnerstag auf die nach wie vor bestehende Diskriminierung von HIV-Positiven in Deutschland hin. Die Deutsche Aidshilfe kritisiert etwa, dass Ungleichbehandlung im Arbeitsleben nach wie vor erlaubt sei: "Diskriminierung, die die Polizei erlaubt: HIV-positive Bewerber*innen für den Polizeidienst werden als untauglich zurückgewiesen. Auch die Berliner Feuerwehr lehnte 2018 einen HIV-positiven Bewerber ab. Und die Uni Marburg schloss einen HIV-positiven Zahnmedizinstudenten von den praktischen Kursen aus – und damit von der Fortsetzung seines Studiums." Dabei sei "HIV im Arbeitsalltag nicht übertragbar und aufgrund der heute verfügbaren Medikamente muss die Infektion die Leistungsfähigkeit nicht mehr einschränken".



Daher fordert die DAH, HIV-Tests im Arbeitsleben vollständig per Gesetz zu verbieten. Zwar sei der Ausschluss von Positiven bereits heute unzulässig und stelle eine Benachteiligung im Sinne des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes (AGG) dar. "Doch das wird immer wieder in Zweifel gezogen. Grund für diese Diskriminierung ist oft die Behauptung, dass es im Arbeitsalltag unter bestimmten Bedingungen doch zu einer Übertragung kommen könnte. Faktisch finden solche Infektionen aber nicht statt", so die DAH.



Bereits seit Jahren weisen Aktivist*innen darauf hin, dass die Diskriminierung nicht nur HIV-Positiven das Leben schwer mache, sondern der Hauptgrund sei, warum sich noch immer so viele Menschen infizierten. Denn Diskriminierung führe dazu, dass sich Betroffene aus Angst nicht testen ließen und dadurch nicht behandelt würden und das Virus weitergeben können.

Neuinfektionen rückläufig

Immerhin sind die Zahlen der Neuinfektionen zumindest in Deutschland rückläufig: Laut RKI steckten sich vergangenes Jahr 1.000 Männer, die Sex mit Männern haben (MSM), mit HIV an (queer.de berichtete). Acht Jahre zuvor hatte die Zahl der MSM-Neuinfektionen noch bei 2.400 und damit mehr als doppelt so hoch gelegen (queer.de berichtete).



Der Rückgang wird auch zurückgeführt auf das Medikament Präexpositionsprophylaxe (PrEP), mit dem HIV-Negative das Risiko einer Übertragung praktisch auf Null reduzieren können. "Dort wo die HIV-Präexpositionsprophylaxe verabreicht wird, zeigt sie Wirkung", erklärte LSVD-Vorstandsmitglied Henny Engels. "Trotzdem werden vor allem MSM in der Gesellschaft noch immer unter Generalverdacht gestellt. Die Stigmatisierung im Allgemeinen verhindert weiterhin Aufklärung über HIV und Aids und kann Angst und Scham so groß werden lassen, dass sich Menschen weniger auf HIV testen lassen." Der LSVD begrüße daher die von der Bundesregierung im Aktionsplan "Queer leben" versprochenen Maßnahmen zum Abbau von Diskriminierungen und Aufbau von bedarfsgerechten Angeboten bei der Gesundheitsversorgung, wie die Finanzierung von Studien und Präventionsarbeit.



Auch Jürgen Lenders, der Sprecher für LSBTI der FDP-Fraktion im Deutschen Bundestag, beklagt die anhaltende Diskriminierung: "Unwissenheit und Vorurteile erschweren den Alltag von Erkrankten, die sozialen Folgen wiegen schwer." Auch er beklagte, dass so das Testen erschwert werde. "Testmöglichkeiten sind eine wichtige Grundlage der HIV-Präventionsarbeit, denn Testen sorgt für das zeitnahe Erkennen und Behandeln von Infektionen", so Lenders.



#AIDS ist nicht besiegt. In Deutschland leben rund 91.000 Menschen mit HIV. Wer früh von seiner Infektion erfährt, kann früh behandelt werden mit guten Chancen auf eine normale Lebenserwartung. Nicht nur am #WeltAIDSTag gilt: Lasst Euch testen und schützt Euch und andere.

| Twitter / MarcoBuschmann | Auch der Bundesjustizminister ruft zum Testen auf

Lösungsvorschläge liefert etwa die Antidiskriminierungsbeauftragte der Bundesregierung, Ferda Ataman. Sie forderte am Dienstag schon zum wiederholten Male, dass die Deutsche Aidshilfe ein Verbandsklagerecht im Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz erhalten soll – und somit HIV-Positiven vor Gericht helfen kann, die von ihrem Arbeitgeber diskriminiert werden (queer.de berichtete). "Die Hürden, gegen Diskriminierungen vorzugehen, sind für Betroffene zu hoch", erklärte Ataman in Berlin. "Sie tragen das Prozessrisiko im Fall einer Klage gegen Arbeitgeber allein – und damit das Risiko, auf teuren Anwaltskosten sitzen zu bleiben." (dk)