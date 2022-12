"Fickt Transgederismus": Transphobe Beratungslehrerin klagt gegen Entlassung

Marissa Darlingh stellte bei der Demo klar, dass sie trans Schüler*innen nicht unterstützen würde (Bild: Screenshot Fox News Channel)

Von Dennis Klein

Heute, 15:12h, noch kein Kommentar

Der Kampf um die Anerkennung von trans Menschen wird auch in den Vereinigten Staaten verbittert geführt. In den letzten Monaten war insbesondere der Fall von Marissa Darlingh in den Schlagzeilen, einer ehemaligen Beratungslehrerin aus dem US-Bundesstaat Wisconsin. Sie wurde Ende September nach einer internen Untersuchung gefeuert, weil sie im April an einer transfeindlichen feministischen Demonstration vor dem Landesparlament in Madison teilgenommen und dort eine abwertende Rede gehalten hatte. Jetzt klagt Darlingh gegen ihre Entlassung.



Bei der Demo hatte sie gesagt: "Ich bin gegen Gender-Ideologie in meiner Schule. Über meine verfickte Leiche werden meine Schüler der schädlichen Gender-Ideologie ausgesetzt. […] Fickt Transgenderismus. Fickt das einfach."



Daraufhin wurde eine Untersuchung gegen Darlingh eingeleitet und sie ohne Bezahlung beurlaubt. LGBTI-Aktivist*innen protestierten gegen die Feministin und forderten die Entlassung. Sie argumentierten, dass sich trans Schüler*innen bei der Beratungslehrerin nicht sicher fühlen könnten. Würde Darlingh so über Schwarze reden, wie sie über trans Menschen redet, wäre sie sofort entlassen worden, erklärte eine Organisation.



Die Zeitung "Milwaukee Journal Sentinel" berichtete im Juni über einen Protest gegen die Lehrerin, an dem auch eine nichtbinäre 14-jährige Person teilnahm. "Selbstmordraten sind viel höher unter trans Menschen und trans Jugendlichen und wenn es jemanden gibt, der nicht unterstützend ist, dann ist das der Grund, warum so etwas passiert", eklärte Devon Weber. "Wenn dir Menschen sagen, dass du falsch liegst, dass du böse bist, dass du anders bist, dann ist das nicht gut."

Darlingh ist die Heldin vieler Konservativer

Viele Konservative versammelten sich allerdings hinter Darlingh. Zuletzt gab es in den USA von den Republikanern eine massive Kampagne gegen trans Menschen. Die Mehrheit der Parteianhänger*innen glaubten demnach laut einer Umfrage, dass trans Menschen Kinder trans machen könnten (queer.de berichtete). Auf lokaler Ebene sind viele transfeindliche Gesetzesinitiativen gestartet worden – in Texas gehen die Behörden sogar gegen Eltern von trans Kindern vor (queer.de berichtete).



Die Kampagne erinnert an einen anti-homosexuellen Kreuzzug vor 20 Jahren unter George W. Bush, als viele Konservative glaubten, dass erwachsene Schwule Kinder schwul machen könnten. Inzwischen haben sich die Umfragen allerdings verändert, auch weil sich inzwischen mehr Schwule und Lesben geoutet haben und viele Konservative heute Homosexuelle persönlich kennen.

Darlingh: Trans-Identität von Pharmaindustrie erfunden

Darlingh verteidigte ihre Position in den letzten Monaten insbesondere in rechten Medien. Im republikanischen Haussender Fox News Channel erklärte sie etwa: "Ich unterstütze Lesben, Schwule und Bisexuelle. Aber ich unterstütze nicht diese Bewegung, die Kindern praktisch sagt, dass sie im falschen Körper geboren worden sind." Sie vermute, dass dies ein Trick der Pharmaindustrie sei, um diesen Menschen Hormonprodukte verkaufen zu können. Diese Verschwörungstheorie verbreitet sich derzeit wie ein Lauffeuer. Zudem verbreitete Fox News kürzlich auch die absurde Theorie, dass Milch-Konsum trans macht (queer.de berichtete).



(Bild: Screenshot Fox News Channel)

Vor wenigen Tagen gab Darlingh bekannt, dass sie gegen ihre Entlassung klagen werde. Demnach sei die Entlassung ein Verstoß gegen den ersten Zusatzartikel der US-Bundesverfassung, der Redefreiheit garantiert. "Als Privatbürgerin habe ich das Recht, meine Ansichten über Gender-Ideologie zu sagen, auch wenn ich mich als Beratungslehrerin zu erkennen gebe", so Darlingh. "Meine Rede hatte so gut wie keine Auswirkungen auf meine Schüler", behauptete sie weiter.



US-Cheffeministin ist transfreundlich



Viele Feministinnen folgen in den USA übrigens nicht den Ansichten des Trans-Exclusionary Radical Feminism (TERF), also des transphoben Feminismus. Die bekannteste Feministin des Landes, die 88-jährige Rechtsanwältin Gloria Steinem, unterstützt trans Menschen aktiv. Vor zweieinhalb Jahren schrieb sie etwa in einem Tweet: "Ich denke, trans Frauen – und trans Menschen generell – zeigen allen, dass man definieren kann, was es heißt, ein Mann oder eine Frau nach eigenen Vorstellungen zu sein. Im Feminismus geht es oft darum, aus den Rollen auszubrechen und Erwartungen zu brechen, um ein authentischeres Leben zu führen."



"I think transwomen, and transpeople in general, show everyone that you can define what it means to be a man or woman on your own terms. A lot of what feminism is about is moving outside of roles and moving outside of expectations… to live a more authentic life."- @Lavernecox https://t.co/u14k4Ui1i9 Gloria Steinem (@GloriaSteinem) June 15, 2020 Twitter / GloriaSteinem

Im Gegensatz dazu hat sich Deutschlands führende Feministin auf die Seite der TERF-Bewegung geschlagen. Alice Schwarzer, die am Samstag ihren 80. Geburtstag feiert, verteidigte erst am Dienstag bei "Maischberger" ihre transfeindliche Haltung (queer.de berichtete). Anders als Darlingh gesteht Schwarzer immerhin einer "extremen Minderheit" zu, trans zu sein – die große Mehrheit der selbst erklärten jungen trans Menschen sei dies aber in Wirklichkeit nicht.