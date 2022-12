"Queer gelaufen": AfD jubiliert über deutsches WM-Aus

Heute, 10:23h,

Das erneute Aus der deutschen Fußball-Nationalmannschaft in der Vorrunde der Weltmeisterschaft ist am Donnerstagabend von AfD-Abgeordneten als Folge des Streits um die One-Love-Binde dargestellt worden. "Mit der richtigen Binde wäre das nicht passiert", kommentierte etwa Petr Bystron, seit 2017 Mitglied des Bundestags, auf Twitter. Martin Reichardt, der familienpolitische Sprecher der AfD-Bundestagsfraktion, ergänzte süffisant: "Alles war geflickt und ist #queer gelaufen. Eine arrogante politische Attitüde führt eine #Gurkentruppe nicht zum Erfolg!"







Die baden-württembergische AfD-Bundestagsabgeordnete Christina Baum, die ein generelles CSD-Verbot fordert, bezeichnete die DFB-Elf in einem Tweet als "linke Aktivisten". Wörtlich schrieb sie: "Ich liebe mein Land und mein Volk. Mein Herz schlägt deutsch. Doch nicht für diese Mannschaft, die den Sport politisiert hat; nicht für diese linken Aktivisten. Deshalb -Tschüss. Ich weine dieser unwürdigen Truppe keine Träne nach."







Der Berliner Landesabgeordnete Gunnar Lindemann ergänzte: "Die Buntland Diversity Queer LGTB Kicker kehren geschlagen zurück von der #WM2022 aus #Katar nach #Deutschland." Mit "schwarz rot goldener Kapitänsbinde" würde es vielleicht in Zukunft klappen, ist er sich sicher. Der gescheiterte Bundestagsvizepräsidentschaftskandidat Malte Kaufmann ergänzte: "Jungs, wir von der #AfD-Bundestagsfraktion sind bei euch!" Dabei postete er ein Bild das ihn mit Parteikollegen mit der Hand vor den Augen zeigt; sie machen sich damit über die Geste der DFB-Spieler vor dem Auftaktspiel gegen Japan lustig, die aus Protest gegen die das Binden-Verbot durch die FIFA beim Mannschafsfoto die Hand vor den Mund hielten.







Die deutsche Nationalmannschaft hatte am Donnerstagabend zwar ihr letztes Gruppenspiel gegen Costa Rica mit 4:2 gewonnen. Da Japan gleichzeitig gegen Spanien siegreich war, schaffte es die DFB-Elf in der Gruppe E aber nur auf den dritten Platz – und verfehlte damit den Einzug in die Runde der letzten 16.



2002 Nazifreier Bundestag, Platz 2

2006 Nazifreier Bundestag, Platz 3

2010 Nazifreier Bundestag, Platz 3

2014 Nazifreier Bundestag, Platz 1

2018 Nazis im Bundestag, Vorrundenaus

2022 Nazis im Bundestag, Vorrundenaus



Man wählt keine Nazis!#CRCGER #GERCRC #wm2022 #FIFAWorldCup pic.twitter.com/6SDwGbqYUi Matthias Oomen (@OomenBerlin) December 1, 2022 Twitter / OomenBerlin | Auf Twitter gibt es auch andere Ideen, warum die Nationalmannschaft in der Vorrunde scheiterte

Bereits nach der Auftaktniederlage gegen Japan hatten AfD-Abgeordnete den "woken Mist" für das Ergebnis verantwortlich gemacht (queer.de berichtete). (dk)