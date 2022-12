Warum Fabian Fuchs als "Prince Charming" völlig ungeeignet war

Für die Zuschauer*innen ging Ende November die ereignislose vierte Staffel von "Prince Charming" mit einem luftleeren Finale zu Ende – für die Kandidaten hingegen liegt bereits ein ereignisreicher Sommer zwischen Gegenwart und der Zeit in Rhodos. Auf RTL+ ist seit Donnerstag das Zusammentreffen von fünf Männern aus Fabians engerem Favoritenkreis zu sehen. Mit dieser zehnten Episode platzt endgültig das Luftschloss rund um den Mythos des Prinzen – und beweist, dass Fabian Fuchs für diese Rolle gänzlich ungeeignet ist.



Für all diejenigen, die sich die langatmige Farce der letzten Wochen ersparen wollen, bietet die Sendung zahlreiche Zusammenschnitte der "schwulen Klassenfahrt" nach Griechenland, wie Leon es in der zweiten Episode betitelt. Durch energetische – oder auch melancholische, wenn es um "echte Gefühle" geht – Musikwahl, eine flotte Schnittdynamik und die eingeblendeten amüsanten Reaktionen der Teilnehmenden wird die Illusion erzeugt, eine ereignisreiche Staffel liege zurück. Diese These habe ich in den zurückliegenden Besprechungen ausführlich widerlegt. Es ist bezeichnend, dass sich die Handlung der neun Episoden in 50 Minuten Lauflänge detailliert besprechen lässt.

Internalisierte Homophobie bis zum Schluss

Moderatorin Lola Weippert verwöhnt das RTL+-Publikum mit Pulitzer-preisverdächtigen Investigativfragen wie "Was war für dich das Besonderste in der Staffel?". Lieb gemeinte Geste, sind doch alle Blicke neugierig auf das mittig im Studio thronende Paar aus Prinz Fabian und Staffelgewinner Basti gerichtet, die weit voneinander entfernt sitzen und auffällig wenig miteinander interagieren. Sind sie ein Paar, erfüllen sie jetzt endlich die gierige Erwartungshaltung an eine monogame Beziehung, mit der sich auch ein Hetero-Publikum anfreunden könnte? Diese betonte Distanz ist nicht ohne Grund, wie sich später herausstellen soll.



Jede Person erhält kurz den Redeball und berichtet über Zuschauer*innen-Reaktionen auf ihre Präsenz in der Sendung. Philippes lauthalsiges meditatives Stöhnen vor einer rauchenden Ananas aus der achten Folge wird aufgegriffen: Ich dachte ja noch kurz, dass es der Folge gelingt, ihren Unterhaltungswert aus der ironischen Distanz zu der zurückliegenden Staffel zu gewinnen – bis die Moderatorin die Frage stellt, ob er sich mit seiner Atmung zum Orgasmus bringen könne, sie frage für einen Freund. Daraufhin stöhne ich lauthals auf, weil mir dieser Humor langsam auf den Keks geht.



"Das Schönste, was ich gehört habe, war, dass man mich vielleicht in seiner Kindheit jemanden wie mich als Vorbild gebraucht hätte", stilisiert Basti seine Reichweite zur queeren Ikone hoch. Dafür, dass er sich seinem Einfluss – als Person einer sehr nischigen RTL+-Öffentlichkeit – so bewusst ist, wünschte ich, er würde die Leere des Formats nicht mit dem Müll internalisierter Homophobie füllen. Er habe nur wenig Kontakt zu seinen streng konservativen Eltern, erzählt er, alle im Studio schauen bedröppelt zu Boden. Er nehme es ihnen aber auch nicht übel, "weil ich halt weiß, in welchen Verhältnissen meine Familie generell aufgewachsen ist". Es ist nicht das erste Mal, dass dieses vielfaltsbewerbende Sendungskonzept Homophobie nicht klar zu benennen weiß, wenn sie auf dem Tisch liegt.

Fabian beklagt sich über Negativreaktionen



Unser Prinz der Herzen: Dennis O. (Bild: RTL)

"Ich sage immer: Ich möchte den Menschen genauso viel Freude und Energie geben wie die Vengaboys mir geben." Mit diesem fantastischen Spruch kehrt Dennis O., meine letzte Hoffnung dieser Staffel, wieder auf die Bildschirme zurück. In elegantem schwarzem Kleid und knallroten Lederhandschuhen beweist er nicht nur sein ausgeprägtes Stilbewusstsein, sondern seine mitreißende Aura, die jede Sekunde dieser Sendung deutlich erträglicher gemacht hat: Die witzigen Momente im Rückblick kommen fast ausschließlich von ihm. Dass er ausschließlich positives Feedback erhalten habe, wie er erzählt, glaube ich ihm aufs Wort.



Dieses ist dem Prinzen nicht beschert: Er erzählt von überwiegenden Negativreaktionen, vom Gegenwind gegen sein ins klischeehafte Schönheitsmuster fallendes Aussehen und der Kritik an seinen fehlenden Macken. Er wird zu seiner emotionalen Verfassung zu dieser und jener beliebigen Szene befragt, er reproduziert erwartungsgemäß wortgenau die Aussagen aus den letzten Episoden. Es ist und bleibt die große Fabian-Fuchs-Show, in der einzig und allein seine Forderungen thematisiert werden – diese Hierarchie löst sich auch im entspannten Wiedersehen nicht auf.



Das Sendungskonzept geht nicht auf



Was diese Episode wiederholt zum Vorschein bringt: Das Sendungskonzept geht nicht auf. Und zwar nicht nur, weil diese Hierarchisierung grundsätzlich albern ist, sondern weil sich Fabian selbst nicht sicher ist, was er überhaupt will. Seine erotische Faszination für Basti und seinen "Ja, ich empfind mich selber als sehr gut aussehend"-Narzissmus endet in einem Kontaktabbruch übers Smartphone. Fabian sei es einfach nicht genug gewesen und, überhaupt, die Distanz zwischen beiden sei ja auch schwierig dauerhaft – das Luftschloss rund um den Prinzen ploppt in sich zusammen.



Fabian Fuchs: "Ja, ich empfind mich selber als sehr gut aussehend" (Bild: RTL)

"Der Jäger muss jagen": Anstatt seine Bindungsangst offen zu thematisieren, verletzt er weitere Personen in seinem Umfeld. Noch bevor er Basti das Ende der gemeinsamen Zeit kommuniziert hat, kontaktiert er den zweitplatzierten Tim. Sie daten zwei Monate – Fabian kann sich aber nicht festlegen, ihm passe eine Beziehung sowieso gerade nicht so. Er habe einen durchgeplanten Sommer, müsse erstmal runterkommen und schauen, was er selbst wolle. Hä?, möchte ich umgangssprachlich rufen. Geht nicht die ganze Staffel nur über dich und deine Gefühle? Wie viel Aufmerksamkeit für diese Egozentrik sollen Zuschauer*innen noch aufbringen?



Das – deutlich spannendere, wenn auch für meinen Geschmack zu spät eintretende – Techtelmechtel unter den übrigen Teilnehmenden wird lieblos abgefrühstückt: Basti und Leon trafen sich für einige Dates. Anstatt diese Neuigkeiten zu thematisieren, schwelgt man in Thomas-Gottschalk-Manier dem langweiligen Vergangenen. Mit Lola Weipperts fremdartiger Lobhudelei, wie toll sie doch im Sommer an der griechischen Küste Beziehungen abseits von den gesellschaftlichen Erwartungen aufgebaut hätten, geht die alljährliche schwule Exploitations-Sendung zu Ende. Was in Rhodos passiert, bleibt in Rhodos – zurück bleibt buchstäblich nichts.



Kritik von Folge 1: Der Prinz, die Penis-Seife, peinliche Plattitüden und ein Pupser

Kritik von Folge 2: Seestern-Reiten auf der schwulen Klassenfahrt

Kritik von Folge 3: Vor der Pool-Party gibt's ein Penis-Eis für alle

Kritik von Folge 4: Haben Fabian und Sebastian etwa Sex?

Kritik von Folge 5: Sklaven, Tränen, internalisierte Homophobie

Kritik von Folge 6: Massage (fast) mit Happy Ending

Kritik von Folge 7: Flaschendrehen und ganz viel Wodka

Kritik von Folge 8: Die Kandidaten als Karikaturen ihrer selbst

Kritik von Folge 9: Für diesen Mann hat sich Fabian entschieden

Gespräch mit dem Gewinner: Basti und Fabian sind kein Paar mehr