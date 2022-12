Netflix: "Es ist keine zweite Staffel von Queer Eye Germany geplant"

Heute, 10:00h,

"Queer Eye Germany" soll nach Angaben von Netflix keine weiteren Folgen erhalten. "Es ist keine zweite Staffel von Queer Eye Germany geplant", teilte ein Pressesprecher des Streamingportals auf Anfrage des Berliner "Tagesspiegels" (Bezahlartikel) mit. "Wir bleiben natürlich mit unseren Fab Five als Teil der Netflix-Familie weiter eng verbandelt." Einen Grund für Absetzung nannte Netflix nicht.



Die aus fünf Folgen bestehende erste Staffel war im März zu generell wohlwollenden Kritiken gestartet. Diversität spielte in dem Format eine große Rolle (queer.de berichtete).

Bereits zuvor hatte es Gerüchte um die Absetzung gegeben. Laut "Tagesspiegel" hatte ein Crewmitglied vor einigen Woche bei einer Party "ein wenig zu laut" geplaudert und erklärt: "Die Sendung geht nicht in die zweite Staffel." Coach Leni Bolt wollte das Aus aber bislang nicht bestätigen ("Wir verweisen hier freundlich auf die Ansprechpartner*innen bei Netflix"). Die nichtbinäre Person hatte im März auf Youtube erklärt, dass eine Fortsetzung der Sendung von den Klicks des Netflix-Publikums abhänge. Das Streamingportal gibt allerdings in der Regel keine detaillierten Abrufzahlen für seine Sendungen bekannt.

Die deutschen Fab Five bestehen neben Work/Life-Coach Leni Bolt (zuständig für Lebenseinstellung) aus Influencerin Avi Jakobs (Beauty), Arzt und Ernährungsberater Aljosha Muttardi (Ernährung und Gesundheit), Interior-Design-Ass Ayan Yuruk (Design) sowie aus dem aus der ntv-Sendung "Premium Lounge" bekannten Dandy Jan-Henrik Scheper-Stuke (Mode).



"Queer Eye Germany" war der erste internationale Ableger des Formats, das seit 2018 auf Netflix zu sehen ist. Die US-Version hat bislang 58 Folgen. Die Show basiert auf der 100-teiligen amerikanischen Serie "Queer Eye for the Straight Guy", die zwischen 2003 und 2007 im US-Kabelfernsehen gezeigt worden war. Netflix hat im August auch sechs Folgen von "Queer Eye Brazil" veröffentlicht. (cw)