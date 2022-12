"Promi Big Brother": Doreen Steinert ist raus, Sam Dylan gibt Datingtipps

Doreen Steinert muss sich vom "Promi Big Brother"-Haus verabschieden (Bild: Sat.1)

Heute, 10:35h, noch kein Kommentar

Für Doreen Steinert (36) ist das Abenteuer "Promi Big Brother" beendet. In der aktuellen Ausgabe der Sat.1-Show war für die Sängerin Endstation. Zusammen mit Katy Karrenbauer (59) war die Sängerin nominiert. Im Voting bestimmte das Sat.1-Publikum dann, dass Doreen ausziehen muss.



Steinert hatte sich erst in der Show als bisexuell geoutet: "Ich bin bisexuell. Ich mag beides", verriet sie im Gespräch mit Sportkommentator Jörg Dahlmann und Erotikmodell Micaela Schäfer (queer.de berichtete).

Chancen auf den Sieg und auf die Siegprämie von 100.000 Euro haben nun neben Sänger Jay Khan (40), "DSDS"-Urgestein Menderes (38), Box-Manager Rainer Gottwald (56), Model Micaela Schäfer (39), Schauspielerin Katy Karrenbauer und Reality-TV-Bekanntheit Jennifer Iglesias (24) auch der schwule Reality-TV-Star Sam Dylan (31). Sein Ex-Freund Rafi Rachek, der vergangenes Jahr bei "Promi Big Brother" teilgenommen hatte, glaubt aber nicht an einen Sieg Dylans (queer.de berichtete).



"Es gibt eine schwule App, die nennt sich 'Grindr'"



Dylan hatte in der vergangenen Folge von Urlaubsflirts und Dates und den anderen Teilnehmenden erklärt, was Grindr ist: "Es gibt eine schwule App, die nennt sich 'Grindr', die zeigt dir dann immer an: 10 Meter, 100 Meter, also wie weit die alle entfernt sind." Dauersingle Menderes erklärte dann, dass er noch nie auf einer Dating-App unterwegs gewesen sei – was Dylan zum Rat veranlasste. "Das musst du einfach mal ausprobieren! Aus Spaß! Der Oliver Pocher hat die Amira da auch kennengelernt!". Dieser horcht auf: "Echt?"



Daraufhin versprach Dylan seine Unterstützung: "Ich installier' dir das alles und dann müssen wir das mal testen". Menderes' Zukunft malte sich der schwule Reality-Darsteller in den buntesten Farben aus: "Dann nimmst du dein Bild von 'Promi Big Brother', das sieht gut aus. Und dann sehen die Frauen dich, sagen 'Wow' und dann swipen die dich nach links. Und du guckst dir die gleichen Frauen an und wenn sie matchen, swipst du auch nach links. Und wenn du die gleiche Frau ausgesucht hast, steht da: 'You have a Match'! Und dann könnt ihr entscheiden, wie es weitergeht." Menderes war daraufhin ganz aufgeregt: "Komm ich meld' mich bei Tinder an! Ich versuch das mal!"



Dam Dylan gibt den Online-Dating-Berater (Bild: Sat.1)

Zittern müssen aktuell Micaela Schäfer und Jennifer Iglesias – die beiden landeten auf der Nominierungsliste. Das große Finale der TV-Show "Promi Big Brother" steigt am Mittwoch um 20.15 Uhr (live in Sat.1 und auf Joyn). (spot/cw)