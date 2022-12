Berlin: PINKDOT sucht Projektmitarbeitende Onlineredaktion

Heute, 12:24h, noch kein Kommentar

Wir suchen zum 01.01.2023 für beantragte Förderprojekte

(vorbehaltlich des Zuwendungsbescheides)



Projektmitarbeitende Onlineredaktion (m/w/d)

(wahlweise Vollzeit oder Teilzeit)



Kunst und Kultur sind dein Leben? Du atmest die queere Community, hast Erfahrung im journalistischen Arbeiten und Lust in einem Team aus kreativen Köpfen mitzuarbeiten? Dann ist dies deine Stelle!



PINKDOT ist eine gemeinnützige GmbH, die sich seit 2020 in der LSBTIQ+ Community etabliert hat als verlässliche Partnerin für queere Kunst und Kultur. Neben unserer Online-Präsenz betreiben wir auch Ausstellungs- und Veranstaltungsräume und sind in der Queer-Szene fest verankert.



Wir bieten:

● flache Hierarchie und viele Möglichkeiten, eigene Ideen und Interessen einzubringen in einen vielseitigen, kreativen Aufgabenbereich

● verantwortungsvolles und kooperatives Miteinander sowie eigenverantwortliches Arbeiten

● gleitende Arbeitszeit und % Home-Office

● die Chance, in einem LSBITQ+ Team zu arbeiten

● Kunst und Kultur als Arbeitsschwerpunkt

● Anspruch auf Bildungsurlaub

● Weihnachtsgeld

● 30 Tage Urlaub



Deine Aufgaben:

● Akquise und Koordinierung unserer Künstler_innen

● Pflege verschiedener Social-Media-Kanäle

● redaktionelle Bearbeitung der Online-Plattform

● Öffentlichkeitsarbeit

● Netzwerkarbeit

● allgemeine Verwaltungsaufgaben und Bürotätigkeiten

● gelegentlich Wochenend- und Abendpräsenz

● Unterstützung und Mitarbeit bei Veranstaltungen und In-House-Produktionen



Dein Profil:

● Studium in Journalismus, Multimedia, Kulturmanagement, Germanistik oder ähnliches

● gute Kenntnisse innerhalb der Berliner LSBTIQ+ Kunst und Kultur-Szene

● sehr gute Kenntnisse der deutschen Rechtschreibung

● mindestens zwei Jahre Berufserfahrung im Bereich Textarbeit

● sehr gutes Sprachgefühl und absolute Rechtschreibsicherheit

● routiniertes Verfassen brillanter Web-Inhalte rund ums Thema QUEER

● Teamkompetenz, schnelle Auffassungsgabe und Neugierde auf Neues

● Selbständigkeit, Sorgfalt und zeiteffizientes Arbeiten

● Kenntnis im CMS und Social-Media

● Freude an der Zusammenarbeit mit der LSBTIQ+ Community

● PKW-Führerschein ist wünschenswert



Wie denken nicht nur Vielfalt – wir leben sie: Alle Geschlechter, alle Nationalitäten, Generationen und Glaubensrichtungen sind bei uns willkommen. Lasst uns viele sein!



Leider sind unsere Büroräume nur beschränkt barrierearm, aber gemeinsam finden wir einen Weg, Hürden abzubauen.



Vergütung: tarifgerechte Bezahlung

Beginn: 01.01.2023 – 31.12.2023 (ggf. Option auf Verlängerung)

Bewerbungen bitte ausschließlich per E-Mail bis zum 15.12.2022 an



Wir verarbeiten deine personenbezogenen Daten ausschließlich zum Zweck der Durchführung des Bewerbungsprozesses (Art. 6 Abs. 1b DSGVO). Bei Nichteinstellung werden Ihre personenbezogenen Daten nach einer Frist von sechs Monaten ab Absageschreiben gelöscht.