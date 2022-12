Putin unterzeichnet neues "LGBT-Propaganda"-Gesetz

Roman Kubanskiy / wikipedia) Wladimir Putin versucht laut Politikwissenschaftler*innen mit Homophobie, vom für Russland nicht gerade ideal laufenden Krieg gegen die Ukraine abzulenken (Bild:

Der russische Präsident Wladimir Putin hat nach einem Bericht der staatlichen Nachrichtenagentur Tass vom Montag das neue Gesetz gegen "LGBT-Propaganda" unterzeichnet. Es war zuvor von beiden Parlamentskammern verabschiedet worden (queer.de berichtete). Die Regelung wurde von Politiker*innen auch als Mittel zur Verteidigung russischer Werte gegen die westlichen Länder dargestellt. Bereits im November hatte Putin ein Dekret gegen "Homo-Propaganda" erlassen (queer.de berichtete).



Das neue Gesetz bedeutet eine Verschärfung des Verbots der "Förderung nicht-traditioneller sexueller Beziehungen" gegenüber Minderjährigen aus dem Jahr 2013, das unter anderem zu CSD-Verboten und einer Zunahme von queerfeindlicher Gewalt führte. Die jetzt geltende Regelung ist eine erweiterte Version, die dieses Verbot auf Erwachsene ausweitet. Die Möglichkeit etwa für Medien oder queere Organisationen, durch eine Kennzeichnung entsprechender Inhalte als "18+" einer Bestrafung zu entgehen, entfällt somit.



Gegenüber Jugendlichen wird nun zudem bereits die Verbreitung von Materialien bestraft, die "nicht-traditionelle sexuelle Beziehungen" darstellen – hier kommt es auf den vermeintlichen und ohnehin vage definierten "Förderungs"-Aspekt nicht mehr an. Untersagt werden außerdem erstmals auch "Informationen, die zum Wunsch einer Geschlechtsänderung" bei Minderjährigen führen.



Für Medien, Internet, Literatur, Kino und Werbung wird das "Propaganda"-Verbot erstmals ausdrücklich in zusätzlichen Gesetzen festgelegt. Dazu werden die Geldstrafen im Vergleich zum Originalgesetz angehoben.

Kein "Heartstopper" mehr

Die Gesetzesverschärfung zeigte bereits in den letzten Tagen erste Auswirkungen. So stoppte ein Verlag unter anderem die Auslieferung der russischen Ausgaben von "Heartstopper" und "Call Me By Your Name". Einige kleinere queere Organisationen stellten ihre Arbeit ein – die Organisation "Coming Out" arbeitet nach einer Einstufung als "ausländischer Agent" und gerichtlicher Auflösung des Dachverbands bereits seit Monaten aus dem Ausland (queer.de berichtete). Viele prominente LGBTI-Aktivist*innen haben Russland inzwischen verlassen, darunter auch die nach dem "Propaganda"-Gesetz verfolgte Künstlerin Julia Zwetkowa (queer.de berichtete).



Das kürzlich eröffnete erste queere Museum Russlands in St. Petersburg muss zudem wieder schließen. Der Kurator hofft, die Ausstellung über den jahrhundertelangen kulturellen Beitrag von russischen LGBTI im Exil zeigen zu können. Der nach Repressionen aus dem Ausland sendende unabhängige Nachrichtensender Doschd änderte derweil sein Logo, um die Farben der Regenbogenflagge aufzugreifen.



Mehrere Duma-Abgeordnete hatten betont, dass aus ihrer Sicht auch queere Dating-Apps sowie Clubs schließen müssten – die Zeitung "MK" nannte Clubs und Saunen Infektions-Hotspots und verglich Homosexuelle mit Tuberkulose-Patient*innen, denen man auch nicht erlaube, andere Personen zu treffen: "LGBT-Propaganda ist eine offene, ansteckende Form." (dk/nb)