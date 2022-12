CSD Hamburg ist "verbündet gegen Trans*feindlichkeit"

Heute, 16:27h,

Der Hamburger CSD-Verein hat am Samstag sein Motto für 2023 bekanntgegeben. Es lautet: "Selbstbestimmung jetzt! Verbündet gegen Trans*feindlichkeit."



"Damit solidarisieren wir uns mit jener Gruppe der LGBTIQ+-Community, der in besonders erschreckendem Maße Vorurteile, Diskriminierung, Hass und Gewalt entgegenschlägt", erklärten die Organisator*innen. "Nächstes Jahr wollen wir ein kraftvolles Zeichen für die Akzeptanz von trans* Menschen in der breiten Gesellschaft setzen und die Politik auffordern, endlich das Selbstbestimmungsgesetz, das eigentlich schon 2022 das menschenfeindliche Transsexuellengesetz ablösen sollte, zu verabschieden."



Das Selbstbestimmungsgesetz verzögerte sich zuletzt und soll im ersten Quartal 2023 vom Ampel-Kabinett beschlossen werden (queer.de berichtete). Allerdings gibt es noch viel Gegenwind – nicht nur von Union und AfD, sondern auch von transfeindlichen Feminist*innen um Alice Schwarzer.



Die Hamburger Pride-Woche findet kommendes Jahr vom 29. Juli bis 6. August statt, die Demonstration ist für den 5. August angesetzt. (dk)